談城市治理 何志偉：桃園交通被快速成長綁住手腳改革要讓市民真正有感

地方中心／綜合報導

民進黨桃園市長人選議題受到外界矚目。總統府副秘書長何志偉近日在桃園與青年對談時，提出務實的城市治理思路，特別針對桃園市民長期關心的交通議題提出具體改革方向。他強調：「我們要做的，不是遙不可及的事，而是做得到、也一定要做到的事。」

何志偉與桃園青年對談桃園交通問題時，針對交通提改革方向，他強調：「我們要做的，不是遙不可及的事，而是做得到、也一定要做到的事。」。（圖／主辦單位提供）

被視為民進黨桃園市長人選之一的何志偉，應邀擔任桃園青年營講師時表示，桃園近十年成長快速，人口持續增加，但交通改善明顯追不上成長腳步，已成為市民每天都會碰到的生活壓力。

何志偉仔細聆聽桃園青年提出的桃市交通問題，用心做筆記。（圖／主辦單位提供）

何志偉指出，桃園是全台人口成長最快的城市之一，十年間增加超過17萬人，移居人口、新生兒數都名列前段班。每天在桃園路上活動的汽機車約有170萬輛，是全台第二多；他說：「桃園是一座努力往前衝的城市，但卻被快速成長綁住了手腳。」

「但關鍵是，桃園道路上的車輛有七成不是外來車，而是我們桃園人的車。」何志偉說，這代表，生活需求已經超過道路負荷，他以龜山、八德、平鎮、中壢、龍潭等主要生活路廊為例：「三條路、三個方向，天天都在滿載運轉，就是慢、再慢，整個城市像陷入一種『內部循環塞車』的狀態。」

他指出，這些交通問題不只是民怨，更會拖慢城市效率與經濟發展，包含物流延誤、上下班時間拉長、企業營運受阻，都會讓整座城市的競爭力被迫降速。

何志偉強調，改善桃園交通不能再靠「經驗式管理」，而是必須全面導入大數據交通分析、智慧號誌、車流預測等科學工具。他說：「交通要跟著城市一起升級，桃園的進步不能被塞車綁住。」

談到 TPASS 通勤月票時，他表示這是自己從政以來最有成就感的改革之一，證明只要交通系統整合得宜，就能讓通勤族每天確實省時間、省荷包，也改善生活品質。包括 TPASS、路口安全改善、AI 輔助偵測等政策，他過去都參與推動，並累積跨部會整合經驗。

在現場提問時，有學員反映，桃園許多學校周邊仍存在「人行道不足、步行空間不連續、家長接送動線混亂」等問題，是塞車與安全疑慮的源頭。何志偉立即走向發言者聆聽並做筆記，承諾會請中央與地方研議改善，從生活最細微的地方開始，讓市民的交通壓力真正減輕。

他表示：「桃園是一座有力量的城市。我們要努力的，是讓這座城市的速度不再被塞車拉住，而是讓大家每天都能過得更順、更安心。」

