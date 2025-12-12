談城市韌性 林右昌以基隆經驗分享「都市針灸」與15分鐘城市 7

面對氣候變遷與複合式災害頻傳的挑戰，城市如何培養因應衝擊的韌性，成為治理重要課題。前內政部長、前基隆市長林右昌受邀出席國立空中大學舉辦的「永續發展論壇」，與文化大學景觀學系系主任江益璋，以及主持人、永續發展辦公室副主任黃靖麟教授進行深度對談，分享其在基隆推動城市治理與防災規劃的實務經驗。

林右昌以基隆市為例指出，台灣城市發展密度高，而公共設施中分布最均勻、最貼近民眾生活的節點正是國小校園。小學不只是教育空間，更是多數居民步行可及的社區核心。他說，基隆在規劃上將校園視為「都市針灸」的關鍵穴位，透過改善校園周邊通學步道、開放校園公共空間，將點狀據點串連成線，再逐步擴展成面，形塑以校園為核心的「15分鐘城市」。

林右昌表示，這樣的規劃在平時能成為社區活動與學習的中心，災害發生時，則可迅速轉換為防災避難與資源發送據點，是城市最務實的韌性基礎建設。他強調，韌性不只是面對災害的應變能力，更是日常生活中即能發揮功能的城市運作模式。

談及城市治理的領導力，主持人黃靖麟提到林右昌剛接任基隆市長時，流傳甚廣的「兩張桌子」故事。林右昌回憶，當時基隆市財政困窘，負債比例名列全台前段，無力委外進行大型都市規劃。他於是將市長室內的兩張會議桌併在一起，親自率領市府團隊攤開圖紙、拿起畫筆，與局處首長共同完成規劃工作。

林右昌指出，這種同時結合「由上而下」決策與「由下而上」參與的治理方式，不僅節省公共支出，更重要的是凝聚了團隊共識與榮譽感，也證明即使資源有限，只要治理思維創新，仍有機會翻轉城市困境。

在談到「韌性」的核心概念時，林右昌以台語「韌」（Lun，音同輪）作為比喻指出，韌性並非鋼鐵般的硬度，因為過度剛硬反而容易折斷；真正的韌性，是在承受衝擊後仍能回復、修復的能力。他並以基隆正濱漁港彩色屋為例說明，外界多將其視為觀光美化工程，但其真正目的在於翻轉城市長期被貼上的「灰暗、潮濕、悲情」心理印象。

林右昌指出，海洋本質象徵熱情與冒險，不該只是冷色調的呈現，透過色彩計畫為城市注入溫度，不只是景觀改善，更是一場社會心理層面的韌性工程，成功提升市民對城市的認同感與參與感。

文化大學景觀學系系主任江益璋則從學術角度回應指出，氣候變遷具有高度不確定性，過往的數據已難以準確預測未來災害型態。他肯定林右昌以人本為出發點的城市規劃思維，並指出台灣獨特的鄰里系統、高密度便利商店網絡，以及如花蓮震災中自發出現的志工行動文化，都是建構「全社會韌性」的重要基礎。

