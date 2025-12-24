談基隆藍白合 謝國樑嘆可惜不能與邱佩琳搭檔參選但將共掛看板

談到藍白合議題，基隆市長謝國樑（中）感謝民眾黨籍的副市長邱佩琳（右），並表示可惜不能與邱搭檔參選，接下來將與邱共掛看板。（張志康攝）

外界普遍認為基隆市是國內「藍白合」的示範區，談到這個議題，基隆市長謝國樑表示，邱佩琳擔任副市長期間，給他及市府非常大的協助，未來她仍是最好的副市長人選，很可惜不能與邱搭檔參選，為感謝她的協助，將會與邱共掛看板。

談到政壇藍白合議題，謝國樑認為，國民黨與民眾黨在立法院加起來是國會多數，各種政策理念也相當一致。他希望中央政府面對國會多數，可以與多數黨協調，共同推出對台灣、對地方更能照顧民眾的各項政策。

謝國樑強調，他非常感謝邱佩琳擔任基隆市副市長期間，在包括企業贊助公車候車亭等各方面的幫助。未來，邱佩琳仍然是最好的副市長人選，只是很可惜沒辦法把她的名字也印在選票上，一起搭檔參選。

為感謝邱佩琳在市政團隊裡面給他的幫助，謝國樑表示，將會掛出謝國樑與邱佩琳的共同看板，這也代表了民眾黨與國民黨的合作，可以對縣市提供很大的幫助。

謝國樑說，希望未來基隆能夠成為一個注重民生的團隊，這個團隊不僅有市府，也包括共同理念的議員，大家一起努力關心基隆的大小事，包括民生、教育、就業、生活、娛樂等各方面，未來他也將與邱佩琳共同努力打造更美好的基隆城市環境。

