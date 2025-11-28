談壽險業接軌國際 國泰金李長庚：問了ChatGPT 全世界僅台灣要公布月營收獲利

國泰金總經理李長庚。陳俐妏攝



明年壽險將正式接軌IFRS17號公報，國泰金總經理李長庚今天法說會時表示，壽險業明年接軌在即，他問了ChatGPT和Gemini，全世界只有台灣上市櫃公司每個月公布營收和獲利，成本非常高，因此他呼籲，除了接軌外也能朝國外市場季報的方式看齊。

國泰金前三季稅後淨利749億元，年減率27.56%， 每股盈餘 4.82 元，今年新台幣大幅升值影響淨利，且投資收益基期較高所致，前三季帳面淨值為9079億元，每股淨值為54.5元

李長耕指出，他查了ChatGPT和Gemini，發現全世界只有一個地方每個月在公布營收和獲利，那就是台灣。現在講國際接軌，每個月要公布營收和獲利要跟哪個國際制度接軌？像美國甚至要把季報改成半年報或年報。

李長庚也指出，由於每個月都要公布財報，會計財務處和人壽的清算部門同仁也可憐，每個月要把所有資產清點一遍，忙上半個月才有辦法趕在月初10號前公布營收和獲利，所以他希望所有投資人想想制度合不合理？在國際接軌上，需不需要每個月公布營收獲利？

台股從兩萬八大關回檔持續震盪，市場關注能否急起直追攻克三萬大關，李長庚認為，就各項指標來看，明年看法依然樂觀，所以三萬點應該不是夢，但市場波動在所難免。

