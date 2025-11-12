談外送員專法 洪申翰盼讓四方關係更健康

勞動部長洪申翰11日接受中央廣播電台「這樣看中國」節目專訪時指出，外送產業中涉及外送員、外送平台、店家、消費者四方關係，過去權力不對等，政院版的外送員專法將透過法制化，讓四方關係更健康。

外送員人數持續攀升，現在已經有超過14萬人從事外送，但相關保障卻不太足夠，朝野立委陸續提出各種版本的外送員專法。勞動部長洪申翰11日接受中央廣播電台「這樣看中國」、主持人蔡明芳專訪時指出，現在年輕人喜歡有「彈性」的工作，「但彈性過了頭，有時有點危險」。

廣告 廣告

洪申翰表示，外送產業涉及外送員、外送平台、店家、消費者四方，這四方關係中，最強勢的是平台業者，他們掌握演算法、數位技術，甚至利潤分配的權力；而最弱勢的是外送員，他們要自備交通工具、手機、油錢等，還可能因為消費者客訴就被無預警停權、終止契約、影響生計，救濟管道也不明確，明顯是承擔最多風險的。

洪申翰強調，外送員騎著機車到處穿梭，安全問題政府不能忽視，因此，政院版的外送員專法很快就會提出，期盼讓外送員、外送平台、店家、消費者四方的關係更健康。他說：『(原音)尤其是四方關係過去累積下來一些權力不對等的部分應該要修正回來一些，我其實覺得我們最核心的事情是做這件事，我們可能必須要看到風險在哪裡？還有權力不對等在哪裡？我們才知道我要透過法規、法制怎麼把它修正回來，怎麼把那個洞給補起來，怎麼把那個紅線給畫好、畫得合理。』

洪申翰透露，政院版的外送員專法將有四大層面，首先是要有基本保障，避免平台單方面調降運費及報酬，「會畫出一條底限」；其次是安全問題，平台業者必須幫外送員保第三責任險、災保等；三是申訴救濟權，必須讓業者認真處理；四是建立定型化契約，要求平台不能濫用數位技術及保障消費者食安等。

淡江經濟系教授、主持人蔡明芳也指出，此修法雖會增加平台業者成本，「但本來有些成本就是業者應該負擔的」，尤其外送員若發生事故，是整個社會在承擔風險，因為影響道路安全，將這些外部成本內部化有其必要。

蔡明芳也說，此法案最終獲利最大的也是平台業者，未來若有比較好的環境，也會吸引更好的人願意進來擔任外送員、提供更好的外送服務，透過良性迴圈可以讓外送產業壯大。(編輯：沈鎮江)