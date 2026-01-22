談妥框架協議！川普「不會動武」拿下格陵蘭 4度口誤說成冰島被抓包

美國總統川普21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，提到在跟北約秘書長呂特會談後，雙方已針對有關格陵蘭的議題達成框架協議，基於這項共識，他將取消原定2月要對歐洲8國加徵的關稅，川普還明確表態說，「美國不會動用武力拿下格陵蘭」，不過也重申，美國仍希望取得格陵蘭完整的主權和所有權。

達成格陵蘭框架協議 川普撤銷對歐加徵關稅

川普（Donald Trump）21日表示跟北約秘書長呂特（Mark Rutte）已針對有關格陵蘭的議題達成框架協議，他強調這是一項終極的長期協議，這對所有人都非常有利。

川普表示，這項協議將包括在格陵蘭當地的採礦權，以及金穹導彈的防禦計畫，還說協議永遠有效。川普推文表示，原定2月要對反對美國取得格陵蘭的歐洲8國加徵的關稅，即刻撤消。







至於格陵蘭的未來，川普呼籲立即協商，同時向各界宣告，「美國不會對格陵蘭動武」，表示他不需要、不想要也不會動用武力。

川普重申，美國仍希望取得格陵蘭的完整所有權，不能只靠租約來防衛，因為那是美國的領土，是美國的核心國家安全利益。

累了？川普演說4度口誤「格陵蘭喊成冰島」

川普翻出歷史舊帳，表示二戰時丹麥無力防衛格陵蘭，為防止納粹德國入侵，美國曾介入保護，德國戰敗後返還給丹麥，丹麥外長則肯定川普不對格陵蘭動武的宣示，但仍認為川普對格陵蘭的野心不變。

然而川普被發現演說時四度口誤，「不知道北約不會支持美國，因為在冰島問題上他們就沒站在美國這邊，但昨天股市因為冰島局勢首次下跌，冰島問題已經讓美國損失慘重了」，將格陵蘭喊成冰島，川普也完全沒察覺自己口誤，再次引起討論。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

