談妥職位互換！黃敏惠助王美惠？發聲明解釋
[NOWnews今日新聞]
民進黨提名立委王美惠，投入明年嘉義市長選戰，而現任嘉義市長黃敏惠即將卸任，遲遲未定接班人選，外界傳出黃敏惠暗助王美惠，兩人市長、立委職位互換的說法甚囂塵上，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯和王美惠服務處皆強烈反駁互換一說。
地方對王美惠與黃敏惠的評價，皆認為兩人沒有濃厚的政黨包袱，以親和力與勤跑基層深得選民的心。過往公開場合互動熱絡，誰當選都會親自向對方祝賀，展現出友好情誼，也讓職位互換的傳言不逕而走。
面對綠營強敵王美惠，黃敏惠遲遲未表態誰接班，此外，藍營與民眾黨之間仍在協商藍白合的可能性，有意爭取市長提名的人選也不敢輕舉妄動。
國民黨主委蔡明顯表示，這是有人居心叵測，見縫插針，對傳言不予置評。目前民眾黨立委張啓楷已表態投入嘉義市長選戰，蔡明顯強調與民眾黨的「藍白合」進展，已交由國民黨中央黨部協商。而王美惠立委服務處江熙哲痛批，有心人造謠、陰謀論，會走自己的路，依既定步調打選戰。
