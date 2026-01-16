即時中心／顏一軒報導

台美達成最終協議，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平；同時，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意台灣企業自主投資2500億美元、我國政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度。對此，行政院長卓榮泰將於今（16）日上午10時親上火線發表談話；而經濟部長龔明鑫則預計會在10時30分出面說明。





行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議。

會議中達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

另，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。







原文出處：快新聞／談完了！台美關稅15%不疊加 卓榮泰10時親上火線說明

