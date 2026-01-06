談完公事走太近…遭老公警告！他不當一回事「強摟人妻」險被抓去關

記者陳弘逸／高雄報導

男子洽公時趁機環抱已婚女同事腰部約36秒，事後挨告。（示意圖／PIXABAY）

高雄陳姓男子從事協助建商土地整合開發工作，前年洽公時，不顧已婚女同事小花（化名）反對，趁機環抱腰部約36秒；事後挨告，還被女方丈夫警告「不要再聯絡了」；此案陳男一審否認犯行，遭判9個月有期徒刑，須入監服刑，他收到判決，就提起上訴，改口認罪、並以8萬元、書信道歉積極和解，雖最終破局，但法官認為他態度改變，改判6個月有期徒刑，得易科罰金，讓他暫時免受牢獄之災。

判決指出，陳男2024年8月28日下午2時許在公司洽公時，在玄關不顧已婚女同事小花（化名）反對，趁機環抱腰部約36秒，當下女方掙扎並轉頭說後方有監視器，他才放手作罷，但此舉已觸犯強制猥褻罪遭到提告。

廣告 廣告

陳男挨告否認犯行，辯稱沒猥褻的意思，當下小花沒有掙扎，且屋內2、3樓都有人，都可以呼救，此案從頭到尾都跟性無關，是單純肢體接觸。

陳男還說，他跟小花共事很久，公務上的配合也相當有默契，才讓女方丈夫對他很感冒，當下只是想要把話說開。案發後，小花丈夫還找陳男出來談判，表明要彼此不要再聯絡了，工作上也不要繼續合作。

此案，一審法官未採信陳男說詞，考量他否認犯行未成調解與賠償，將他依強制猥褻罪，處9個月有期徒刑。

陳男收到判決後，提起上訴，認知自己行為在現今男女互動分際上行為舉止錯誤，認為惡性所造成損害尚非重大，認為量刑過苛請求緩刑，另本身無前科，願以8萬元、書寫道歉信函與小花洽談和解，但對方不願再聯絡，因此沒有機會進一步面談和解，深表遺憾。

合議庭法官認為，此案陳男跟小花因金額差距過大無法成立和解，對方家塾提告刑事附帶民事賠償，共求償150萬元，考量他確實有主動洽談和解，但因金額差距過大破局，但至少有認真誠摯努力調解並認罪，態度明顯與先前有差異。

因此，二審將原判決宣告刑部分撤銷，將陳男改判6個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴；此結果，也讓他暫時免受牢獄之災。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

假投資騙走61萬血汗錢…囂張詐欺犯法庭拍桌、怒嗆檢察官：把我銬起來！

最壞身教！送女兒上學…爸爸被按喇叭「暴走打人」倒楣騎士被打到滿臉傷

替女信徒「打開心結」神壇前揉胸洩慾！廟祝：王母娘娘磁場打來要他幫忙

七期豪宅虐殺助理手法曝！死者遺體「全身62處外傷」連生殖器都沒放過

