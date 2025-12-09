談宏都拉斯大選「台灣都贏」！宏台若復交 學者點名中國「1人」恐背鍋

國際中心／陳慈鈴報導

宏都拉斯於2023年與台灣斷交，並轉與中國建交，國內產業飽受衝擊。宏都拉斯總統大選開票結果呼之欲出，是否會與台灣恢復邦交關係持續受到矚目。然而，宏都拉斯卻一度停止開票作業，引發外界質疑。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽分析關鍵原因，預言最終結局「都是台灣勝利」，並指宏台若復交，中國1人可能就要背鍋了。

沈榮欽指出，宏都拉斯停止開票是因為選舉舞弊頻傳，左翼的蒙卡達（Rixi Moncada）甚至製造出因計票機器TREP有誤，是由美國和宏都拉斯右派聯合偷走選舉的陰謀論，這本來是川普製造出來指控拜登的陰謀論，現在居然被宏國左翼學來指控選舉舞弊。蒙卡達已經正式要求選舉無效，表示將不會承認選舉結果。

廣告 廣告

沈榮欽提到，因為國民黨前任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）在總統大選時，曾經涉入選舉舞弊，所以左翼希望喚醒過去國民黨舞弊的記憶，將之與現任國民黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）連結。再者，包括宏都拉斯軍方與總檢察長都試圖停止開票，而三名主要候選人中，又有兩人高喊選舉不公，包括現任總統支持的候選人以及政府機構都主張選舉舞弊。選舉過程中出現的各種問題，增加了選舉舞弊的可信度，但是中止計票卻讓陰謀論更為高漲。有些選民控訴，執政黨要以「選舉舞弊」為由，真正的「偷走選舉」。

學者認為，宏台若復交，中國外交部長王毅（圖）可能就要背鍋了。（圖／翻攝自央視新聞微博）

沈榮欽分析選舉可能結果，對台灣來說，親台的國會議員已經佔有國會多數，而無論是阿斯夫拉或是納斯拉亞（Salvador Nasralla）都是親台候選人，只要選舉能和平結束，都是台灣的勝利。對中國而言，在高市早苗親台言論讓中國外交部灰頭土臉後，如果讓宏都拉斯或巴拿馬和台灣復交，習近平臉上無光之際，恐怕會要王毅背鍋，這幾天大概中共外交部會傾巢而出吧。

沈榮欽指出，宏都拉斯已恢復計票，根據宏都拉斯媒體統計結果，已開出的97.45%選票，阿斯夫拉以40.52％微幅領先納斯拉亞的 39.18% ，兩人的差距不僅沒有減少，反而從2萬多票擴大到4萬多票，納斯拉亞翻盤的機會微乎其微，阿斯夫拉幾乎篤定當選。親中的蒙卡達僅獲得19.32%的選票，不過她已經掀桌，正式宣佈不承認選舉結果。

沈榮欽還說，恭喜阿斯夫拉，先預祝當選總統。台灣外交部長林佳龍表示和他與納斯拉亞皆保持接觸，接下來就看台宏兩國如何互動了。

更多三立新聞網報導

日本7.5強震！台灣旅客「出手護電視」被瘋傳 日網讚爆：太貼心

美媒來台專訪「收台灣鳳梨酥」大讚！1句話嗆爆中共 蕭美琴回應了

青森7.5強震增至30傷！高市早苗「秒做1事」被讚：很難讓人不愛她

沒了中國人「在日本台灣人最沒水準」？日人秒打臉 真相曝光

