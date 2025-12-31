談家暴遭前夫鄭景太提告 「葳老闆」周品均：只想鼓勵女性走出

【緯來新聞網】前東京著衣創辦人周品均因在社群平台再度提及遭前夫鄭景太家暴，遭對方提告加重誹謗罪，台北地方法院已於12月30日開庭審理，並裁定將於2025年1月28日續審。

周品均談家暴遭前夫鄭景太提告。（圖／翻攝FB）

鄭景太指控周品均違反2013年離婚後達成的和解協議，於社群媒體再次發表與其家暴相關言論，構成加重誹謗。周品均在庭上否認犯罪，表示僅是分享個人經歷、鼓勵有類似遭遇的女性，無意造成傷害。法院指出，周未能舉證證明10多年前家暴事件確實發生，辯論原定終結，但因雙方律師需釐清舉證事項，決定延期續審。



周品均與鄭景太於2004年共同創立網拍品牌「東京著衣」，曾創下年營收達20億元的佳績。兩人於2013年離婚後，品牌經營權及婚姻均告終止。之後，周品均於2016年創立新品牌「Wstyle」，銷售服飾、飾品及女性保養品，並經營YouTube頻道《葳老闆的辣雞湯》，累積超過60萬訂閱者。



該頻道內容多以周個人經歷為出發，探討兩性關係、職場與家庭議題，其中多次提及婚姻期間遭遇家暴，成為鄭景太提告主因。此案備受關注，牽涉婚姻糾紛、個人聲譽與言論界線等議題，後續審理結果將對雙方影響深遠。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★



★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

