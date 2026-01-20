談對中關係 捷克參議員費雪：須納國安保障人權

（中央社記者劉郁葶布拉格20日專電）捷克新政府上台後，捷中關係動向備受關注。捷克參議院外交委員會主席費雪表示，捷克與中國的關係必須建立在尊重捷克的安全與國防利益上，並確保對隱私、法治與人權的保障，因為這些原則經常遭到忽視。

捷克媒體Deník N報導，捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）預計將訪問中國。

捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）接受中央社記者專訪時表示，他非常希望能進一步了解巴比斯此行的具體細節，包括訪問的議程安排，以及與中國討論的目標、核心議題。

費雪說，在此類外交互動，捷克不能僅以自身立場發言，必須同時納入更廣泛的考量，「我們必須考慮到北約其他成員國和歐盟的利益」。

費雪表示，前總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府曾承諾檢討捷克與中國的關係，但相關工作並未完成。

他說：「這是尚未履行的責任，我們或許確實需要重新調整與中國的關係。再次強調，要尊重並考慮到我們的安全和國防利益。」

●批中國默許俄羅斯侵略烏克蘭 衝擊全球秩序

談及當前捷克最主要的安全威脅，費雪表示，正是俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，這場戰爭已徹底改變歐洲的安全環境，因俄羅斯公然不尊重國際公認的邊界、國家領土主權，以及國際社會所建立的各項協議。

費雪指出，這些協議中包含俄羅斯曾在自願基礎上承諾遵守、並於1994年「布達佩斯備忘錄」中對烏克蘭主權所作出的保障。

費雪表示，一個聯合國安全理事會的常任理事國，因侵略行動而違背「聯合國憲章」的基本精神。令人憂心的是，此行為在某種程度上獲得中國的默許與配合，而中國同樣是安理會的常任理事國之一，這樣的情勢將對全球秩序產生深遠影響。

費雪說：「我們正面臨雙重威脅，一是軍事侵略，二是對國際規則的公然踐踏，而且在部分情況下，還有中國的配合。」

●科技安全牽動國安 俄中操縱輿論成隱憂

至於俄羅斯與中國的安全威脅，費雪表示，俄羅斯長期試圖干預捷克內部政治與影響社會輿論，這不是新的現象。現今科技的影響力大幅提升，使公共輿論更容易遭到操縱，進而有利於俄羅斯或中國的立場與利益，這一點必須格外謹慎。

費雪指出，科技安全早在6年前就已成為關注重點，密碼學與後量子密碼學同樣攸關國家主權與網路信任體系。「一旦失去對加密技術的掌控，就等於失去對網路信任的掌控，這對國家安全具有重大意義。」

他以聯網車（connected vehicle）為例，一輛車內可能包含數十甚至上百個感測器，不斷蒐集周遭環境資訊，若涉及關鍵基礎設施，就必須確保相關數據不會被傳送至國外。

費雪強調，「我們必須加以緩解並妥善因應，因為根據經驗，我們知道中國在全球推動自身利益，其中也包括藉助科技解決方案。」

他表示，捷克有自身的憲法、法律與核心原則，但全球各地研發相關科技的工程師，未必會將這些價值納入考量。

費雪說，整體而言，捷克的利益在於與中國建立互利且共贏的關係。因此，每次交流無論是商業或政治層面，都必須同時納入安全、國防利益，以及對隱私、法治與人權的保護，因為這些原則在網路世界中經常遭到忽視。（編輯：唐聲揚）1150120