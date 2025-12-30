談少子化問題關鍵在「幼兒照顧」 宏碁施振榮：3個碩士兒也得全職顧孫

行政院今（30）日舉辦經濟發展委員會均衡台灣分組顧問會議，宏碁創辦人施振榮會後受訪提到，今日會議討論到人力資源、水資源、少子化等議題，而就少子化問題，他認為現在從生下來的育嬰政策到學校教育，問題都不大，問題是在最早的照顧小嬰兒方面，「如果能有外傭來幫忙，那當然更好」。

施振榮表示，今天重點是對於台灣經濟發展的很多建設做出報告，另外，人力資源、水資源、少子化問題也都有討論，他覺得各部會還有行政院已經做了很多的政策、對策，都非常的好，但以他個人感覺，老百姓都不太了解，政府做了這麼多事情。

施振榮提到，經發會談是屬於經濟發展的問題，而不是政治問題，台灣經濟的發展，面臨少子化、企業金融發展、基礎建設等問題，這些都需要讓老百姓都知道，而實際上，行政院做了真的很多很多的事情，從專業的角度來說，是做的非常好。

關於少子化問題，施振榮說，他有3個小孩、8個孫子，盡了最大的責任，但最重要的是，他有3個碩士孩子是全職在照顧孫子，這是很關鍵的問題，要讓未來生小孩能夠有人來照顧，不是阿公、阿嬤照顧，而是可能讓外傭來幫忙，這也是今天主要討論的議題。

施振榮說，現在從生下來的育嬰政策，到學校教育，問題都不大，問題是最早的照顧小嬰兒問題，因為父母親都一定會有人要離職，今天也討論到男女應該公平，男生也應該要照顧小孩，「如果能夠外傭來幫忙，那當然更好，不然男生也要平等的來照顧嬰兒。」

