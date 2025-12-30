談少子化打趣「我3孩8孫盡最大責任」 施振榮：男生也要平等照顧嬰兒

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰今（30）日上午主持行政院經濟發展委員會均衡台灣分組第2次顧問會議，會後由共同召集人、宏碁創辦人施振榮以及台灣經濟研究院院長張建一受訪轉述。針對會中討論的少子化問題，施振榮笑說，他個人有3個小孩、8個孫子，「所以盡了最大的責任」，但最重要的是生小孩要有人能照顧，今天會中也有討論男女應該公平，如果能有外傭來幫忙當然更好，不然男生也要平等地來照顧嬰兒。

施振榮表示，今天會議重點就是針對台灣均衡發展的很多建設進行報告，另外也談及人力資源、水資源以及少子化問題等，各部會以及行政院已經做了很多的政策或對策，都非常的好，但老百姓都不太了解政府做了這麼多事情。實際上，經發會討論的應該是經濟發展問題而非政治問題，「我們希望媒體多做一些報導，因為這是最本質的東西」，整個區域均衡發展、基礎建設的問題，都需要老百姓知道，「行政院實質上做了真的很多、很多的事情，從專業的角度是做得非常好。」

媒體關注，會中是否針對少子化提出建議？施振榮笑說，他個人有3個小孩、8個孫子，「所以盡了最大的責任」。最重要的是，他有3個孫子是家人全職照顧，這是很關鍵的問題，所以讓未來生小孩能有人照顧，不是阿公阿嬤，而可能有外傭能夠幫忙，也是今天主要議題之一。

施振榮也提到，現在從育嬰到學校教育，問題都不大，而是最早期照顧小嬰兒沒有辦法，等於父母親都一定要有人離職，今天也有討論說男女應該公平，如果能有外傭來幫忙當然更好，不然男生也要平等地來照顧嬰兒。

張建一則表示，今日會議環繞幾個主軸，包括「均衡台灣」152項建設以及區域治水問題，從再生水、開源節流等多個面向，水利署都有做報告跟規劃，「所以未來台灣不會缺水，這個大家不用擔心。」再來就是大家比較頭痛的，如何因應少子化的問題，其實現在台灣政府做得很多，從出生育兒、就學甚至到工作，0到22歲政府都做了很多。

張建一直言，重點是小孩子怎麼生出來？這當然是多面向的問題，所以政府現在就是要想辦法增加生育率，當然年輕人的一些想法、觀念，要想辦法讓他們改變。「其實這不只是全亞洲的一個趨勢，生育率越來越低，包括歐盟生育率最高的法國也都在降低，所以這個是全世界的問題。」台灣人口密度是全世界第六高，到底什麼樣的生育率、多少人口，才能因應未來的國力，包括經濟發展等，這部分相信後續國發會還會再研議。

