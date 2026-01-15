談崩了！川普喊「征服」格陵蘭 丹麥外長嗆：無法接受

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與丹麥針對格陵蘭主權的爭奪戰，已從外交口角升級為軍事對峙的邊緣。英國《BBC》報導，丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)週三(15日)在白宮與美方高層會談後，臉色凝重地向媒體證實，雙方存在「根本性的分歧(fundamental disagreement)」。他更驚爆，美國總統川普堅持要「征服(conquering)」格陵蘭，這讓丹麥完全無法接受。

談判破裂 川普堅持「征服」領土

這場在白宮舉行的關鍵會議，美方由副總統范斯(JD Vance)與國務卿魯比歐(Marco Rubio)出席。儘管拉斯穆森形容會談「坦率」，但也坦言並未取得重大突破。他透露，川普對格陵蘭的野心已不只是「購買」，而是帶有軍事意涵的「征服」。對此，格陵蘭外交部長摩茲菲德(Vivian Motzfeldt)強硬表示：「我們已經劃清了底線，格陵蘭反對被接管。」

面對美國可能動用武力「硬吞」盟國領土的威脅，歐洲國家罕見採取了大動作的軍事聲援。瑞典政府週三宣佈，應丹麥請求，承諾派遣「武裝部隊(armed forces)」前往格陵蘭協防。同時，德國、英國與法國也發布聲明，將派遣軍事偵察小組或軍官進駐格陵蘭，法國總統馬克宏更透露「法軍人員已在路上」。這些舉動形同在北約(NATO)內部築起一道「反美防線」。

為建「金穹」 川普拒絕排除動武

川普隨後在橢圓形辦公室受訪時，再次重申「為了國家安全，我們需要格陵蘭」，並拒絕排除使用武力的可能性。他在社群媒體上進一步揭露奪島的戰略動機，是為了建構他計畫中的「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統。

川普聲稱：「控制格陵蘭對於我們正在建造的金穹至關重要，北約應該帶頭幫我們達成目標。」

川普辯稱，若俄羅斯或中國想佔領格陵蘭，丹麥根本無力防守，因此美國必須接管。對此，拉斯穆森承認在加強北極安全以對抗中俄利益上，川普的觀點有「部分真實性」，但他嚴正駁斥了川普關於「中俄軍艦已在格陵蘭周圍活動」的說法，強調這並非事實。

