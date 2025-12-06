談川普最新國安戰略報告 郭雅慧曝最重要目標：防止中國犯台

民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

美國白宮4日發布總統川普（Donald Trump）第二任期首份《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS）報告，內容8次提及台灣，同時美方也不支持任何單方面改變台海現狀的行為。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）日回應，報告明確點出中國是區域和平穩定最大威脅，並強調「和平要靠實力」，各國需共同強化國防，一起負擔責任，此份報告最重要的目標就是希望最後能「防止中國進犯台灣」。





今日下午1時30分，郭雅慧陪同總統賴清德前往國立台灣大學法律學院霖澤館國際會議廳，出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，美國4日發布《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS）報告，內容8次提到台灣，美國總統川普也說不支持改變台海現狀，請教發言人看法？

對此，郭雅慧回應，美方在這次所公布的《國家安全戰略》報告中提及印太部分有幾個關鍵訊息，第一，點名中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，和平要靠實力而非喊喊口號，強化自我防衛能力是重要的。

第三，郭雅慧說，此報告提及日本、南韓、台灣與整個印太，大家要共同強化國防，也要一起負擔這樣的責任；第四，此戰略報告最重要的目標，最後是希望能夠「防止中國進犯台灣」，當中更強調，「台灣沒事，印太就沒事」。





