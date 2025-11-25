談川習通話 卓揆：中華民國台灣沒回歸選項

行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影

針對大陸國家主席習近平對美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰昨表示，我方注意到國際間的重要對話，我方再次強調，「中華民國台灣是完全的主權獨立國家，二三○○萬國人沒有回歸的選項」。賴清德總統昨說，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨複合式的挑戰；台灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，守護區域的和平穩定。

賴總統昨主持將官晉任授階時表示，近年來國軍陸續籌獲M1A2T戰車、海馬士遠程多管火箭系統等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」；在裝備更新的同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。

總統府發言人郭雅慧昨表示，二戰時期文件，包括開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約或後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣政治地位；中方不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。我政府立場一如既往，對任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待；台灣將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力區域的安全與穩定。

外交部發言人蕭光偉說，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀；中國屢以威權擴張本質，企圖在區域、對台日等周邊國家恫嚇施壓，呼籲國際社會提高警覺，共同反制中國透過虛假不實敘事，為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。

蕭光偉也說，對中方刻意扭曲二戰史實，曲解相關文件的行徑，美方也已多次明確表達反對立場，包含美國在台協會（ＡＩＴ）之前公開重申美方對台政策，聲稱中國刻意曲解二戰文件。

陸委會昨稱，台灣不是中華人民共和國一部分，一九四五年十月廿五日中華民國代表同盟國在台灣接受日本投降，中共意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實；反侵略、護家園、追求真正和平才是二戰歷史意義。

