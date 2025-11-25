談川習通話 白委：兩岸能否秉持善意盡量對話？

美國總統川普24日和中國國家主席習近平通話，陸媒《新華社》報導稱，習近平表達「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。民眾黨主席黃國昌25日表示，這大概是中國長期以來主張，但要強調的是，中美對抗競爭卻也沒阻礙彼此溝通交流，台灣與中國也有競爭衝突，但能否秉持善意，盡量對話溝通、尋求共識？

黃國昌25日上午與民眾黨台北市議員陳宥丞及青年團一同赴日東京訪問4天，並於上午6時在松山機場接受訪問。

針對陸媒稱習近平昨與川普對話提到台灣，強調中國在台灣問題的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」？黃國昌回應，習近平所講的這段，大概是中國長期以來的主張，但對台灣來說，如何維護自己的自由、民主、人權、法治，這是台灣目前大家共同努力的方向，也是民眾黨非常重要原則。

黃國昌提及，要特別強調的是，中美在世界上有對抗、競爭，但沒因此阻礙中美領袖對話溝通與交流，甚至在重要的經貿事項上獲得共識。

黃國昌說，對台灣來講，值得深思的事情是，台灣跟中國彼此間當然有競爭衝突，但除了衝突和競爭之外，能不能秉持善意，盡量對話溝通、尋求共識？該衝突時衝突、該對抗時對抗，但該溝通、合作的時候就要合作，「我們必須再次強調，只有區域安全，台灣才能安全」。

