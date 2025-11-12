談巨大強迫勞動議題 洪申翰：保障移工權益已成企業競爭關鍵

巨大集團旗下捷安特疑似強迫勞動被美方查扣貨品，被點名的還有17家企業。勞動部長洪申翰11日接受中央廣播電台「這樣看中國」節目專訪時指出，隨著歐美國家對勞動條件的審視日益嚴格，降低勞動人權不再有競爭力，台灣企業若未落實人權保障，恐將有經營上的風險。

台灣知名自行車品牌「捷安特」的製造商巨大公司日前被美國海關以「涉及強迫勞動、壓低售價取得不當利潤」為由，禁止其自行車及零組件輸入美國，並扣留相關貨品。據了解，此事件是源於一名國際記者的調查報告，被點名的還有17家企業，台灣桃園國際機場也在名單中。

勞動部長洪申翰11日接受中央廣播電台「這樣看中國」主持人蔡明芳專訪時指出，國際間越來越關注移工的權益，尤其是強迫勞動的問題。早期大家認為強迫勞動是用暴力驅使勞工必須做什麼事情，近年已不只如此，ILO國際勞工組織很在意的一點是當一名移工語言能力不好、對當地法規不了解時，他不知道自己的權益在哪裡，在權力失衡的狀況之下，他就很難抵擋雇主要求的事情，這就變成強迫勞動。

洪申翰表示，過去大家認為強迫勞動是人權問題，現在已經變成是企業經營風險上的問題，若沒處理好，國際社會包括美國、歐盟及重要的國際品牌都不會讓你出現在他的供應鏈名單，甚至在海關就被禁運。

換句話說，以前業者認為降低工資支出是一種企業競爭力的表現，現在反而會成為競爭力的風險，「必須非常敏感的看待」。洪申翰說：『(原音)當現在在國際上都非常看重強迫勞動問題的時候，認為你企業一定要做到對於人權上面的保護跟保障的時候，這反而成為你競爭力風險的來源，這跟過去是相反的，反而你現在把它做好，有可能就是你競爭力的來源，反而更容易讓你去接到一些國際品牌的訂單，因為他對你更放心。』

洪申翰也提到勞動部近期提出的跨國勞動力精進方案，其中一個重點就是「增加政府效能」，強化「國對國」直聘，並在菲律賓設立延攬中心，未來也不排除在幾個移工來源國都設據點，避免移工為了付仲介費而欠下大筆債務。

洪申翰強調，人力仲介是相當專業的服務，這如同政府多提供一個選項，就像出門時可以自己開車，也可以坐公車，能有不同的選擇。而此案將讓政府的角色更多，能保障移工的權利，某個程度也是帶動民間提供移工服務的業者可以往國際標準邁進，避免踩到紅線。(編輯：沈鎮江)