談廚餘之亂 楊瓊瓔：新技術、制度與市場尚未銜接完成

立委楊瓊瓔(右)拚台中市長初選，由顏寬恒陪同至沙鹿市場掃街。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕非洲豬瘟衍生的廚餘之亂，讓民眾跟餐飲業者無所適從，台中市更是廚餘爭議連環爆。立委楊瓊瓔今日指出，台灣熟廚餘從有價的資源物，跌落神壇流為必須花錢處理的廢棄物。關鍵問題是中央政策快速切斷舊去化管道，但新技術、制度與市場尚未銜接完成，導致熟廚餘卡在養豬不准焚化不易、資源化不可行的結構性問題。

楊瓊瓔說，台中市因應之對策，先確定地方政策立場，台中市政府提供土地，鼓勵民間業者投資液體飼料廠，大幅去化熟廚餘並確保養豬及畜牧漁產飼料安全。

楊瓊瓔說，現有技術調整突破層面，短期3個月內加設廚餘脫水設備，濾水後減少高油高鹽的影響，半年內增加外埔生質能進場量，朝每日200噸倍增努力，藉由逐步減少厭氧發酵槽停留時間到20日甚至更短，或許發電量不受影響，僅增加沼渣及沼液去化量。大幅提升生質能源化的比例，建立循環低碳永續的示範場域。

