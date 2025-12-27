談強化台南治安！林俊憲喊「加強民防訓練」 陳亭妃拋「持續演練」

記者劉秀敏／台北報導

台北市1219隨機襲擊事件震驚全台，今（27）日舉辦的民進黨2026台南市長初選政見會中，中央警察大學助理教授王智盛也針對如何強化台南治安提問，陳亭妃認為，中央到地方都要增加戒備，並且要不斷地做、持續演練，而不是發生事情才做；林俊憲則坦言，台灣治安太好，很多民眾沒有危機感，要加強對民眾的宣導，必須加強民防訓練。

陳亭妃回應如何強化台南治安（圖／翻攝自民進黨直播）

中央警察大學助理教授王智盛基於警政專業提問，當選後將如何強化台南治安，讓台南的民眾能更有安心感？包括如何強化高熱區的治安風險管理？如何協助民眾、特別是高齡長者防制電信詐欺？以及針對近期發生的特殊社會案件，如何建立有效的這個危機管理機制、打擊犯罪？

陳亭妃表示，從擔任議員至今，27年來她一直在研究高熱區治安管理的問題，到底要如何串聯警力與民防單位，以及通報、警示系統與警戒通報，這部分很重要的就是「預算」。因此，在她的政策白皮書中，也提到要增加警察人員的福利及裝備，加入高科技配備，才有辦法在第一時間保護民眾，同時要結合所有民防體系。

針對高齡長者詐騙防制，陳亭妃說，希望能夠真的深入宣導，而不是現在只是辦一些活動告訴大家說「不要被騙喔」。詐騙手法日新月異，政府必須更進步，第一時間了解最新詐騙手法，並透過社區系統告訴阿公、阿嬤們，甚至直直接深入到第一線。

陳亭妃也說，對於近期發生的突發狀況感到非常遺憾，也希望建構更完整的防備體系，在公眾場所給人民更多的安心。因此，她認為要從中央到地方增加戒備，不是發生事情才做、才演練，而是要持續不斷地做、不斷演練。她強調，人民的安全、信心，是政府要給的保障，「相信陳亭妃，亭妃永遠跟大家站在一起，只要陳亭妃可以擔任市長，亭妃隨時演練，隨時給大家最好的保護，而且讓大家沒有擔憂！」

林俊憲回應如何強化台南治安（圖／翻攝自民進黨直播）

林俊憲則表示，台南市的刑案發生率，從成績來看是不錯的，但是台南市民對治安的感覺在六都是倒數第二，這可能跟台南之前發生的幾件重大刑案有關。一般市民最痛恨的就是詐騙與暴力，治安問題的處理很複雜，一定要從上到下、從基層到上頭，中央地方政府要協力合作，基層社區與市府也要互相幫忙。

林俊憲指出，對於交通場站等人潮聚集處或是容易發生事件的治安熱點，必須提高見警例，參考國外案例，見警率的提升對於治安的穩定有正面影響，但是台南市警力非常缺乏，要跟中央爭取補足基層警力需求；第二則是支持基層員警增加防衛裝備，如盾牌、無線電等，這種基礎設備的可用性及改善，應該好好地檢討、增進。同時，也要結合現代科技來協助警方維持治安、提前預防。

林俊憲說，台灣的治安太好，很多民眾都沒有警覺性、危機感，像此次1219事件，凶嫌都已拋出煙霧彈，路過的民眾卻沒不覺得會發生大事，要加強對民眾的宣導，像國外的民眾都有高度的危機戒備，如果在人多的地方做一些奇奇怪怪的動作，旁邊的民眾就會開始跑，會警戒是否有危險要發生，但台灣實在太平許久，必須加強民防訓練。事實上，中央也將此列為國家重大政策，在內政部、國防部都有相關預算與計畫；打詐更是國家重大政策，中央跟地方必須通力合作，解決民眾最痛恨的詐騙。

