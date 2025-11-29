談徐春鶯案 黃國昌批黨檢媒三位一體復活：特定媒體拿到資料是洩密還是會通靈？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因反滲透法等案件，遭新北地院裁定羈押禁見，媒體今（29）日詢問民眾黨主席黃國昌，新北檢認為徐春鶯涉犯反滲透法，當初馬治薇也是反滲透法所以馬上被開除黨籍，對徐春鶯有何打算？兩人的差異？對此，黃國昌稱，「她們兩個的情況完全不一樣」，徐春鶯的部分，目前民眾黨相關的訊息毫無所知。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

「他們兩個的情況完全不一樣！」黃國昌說，馬治薇是早就被開除黨籍了，徐春鶯的部分，目前民眾黨相關的訊息毫無所知，「我們不像一些特定媒體一樣，有特殊的管道，還有檢方可以放話，檢方可以洩漏偵查不公開的秘密，在媒體上面刻意配合炒作」，黃國昌說，再加上賴清德總統都親自下指導棋，「一個總統針對個案下指導棋下這麼明確，然後要惡意連結柯文哲主席總統大選的競選，司馬昭之心台灣人看得非常清楚！」

廣告 廣告

黃國昌說，2024年柯文哲競選的活動，沒有一場是徐春鶯辦的，結果現在檢方違反偵查不公開原則，洩漏特定訊息給特定媒體，然後配合炒作，黨檢媒三位一體果然是名不虛傳，讓人歎為觀止，葬送的是台灣的法治，以及台灣人民對司法的信心。

媒體追問，自由時報說徐春鶯背後指使的可能包含中國國民黨革命委員會，是中共的衛星黨？對此，黃國昌說，「對啊，所以你應該去請教自由時報，他的資訊來源是哪裡？新北檢要不要動起來？這不是光明正大赤裸裸的洩密嗎？自由時報的消息哪裡來？新北檢放給自由時報嗎？還是自由時報會通靈？」黃國昌說，這問題不就剛好應證他所說的，黨檢媒三位一體又復活了，為了要惡意連結柯文哲主席，相同的操作又出現了。

黃國昌說，他再說一次，在賴清德主政之下，台灣的法治為什麼會不斷沉淪？人民對司法的信心為什麼會不斷下降？司法公信力為什麼會倒地不起趴在地上？請賴清德總統好好想一想。



更多FTNN新聞網報導

賴清德願赴立院國情報告 黃國昌：若不願受質詢在總統府講就好

黃國昌訪日心得：讀賣新聞社長挺胸說「不受政黨財閥影響」令人非常羨慕

徐春鶯涉詐欺等3罪遭羈押 林楚茵曝黃國昌裝死：揭弊神技遇自己人就失靈？

