談徐春鶯案 黃國昌批黨檢媒三位一體復活：特定媒體拿到資料是洩密還是會通靈？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因反滲透法等案件，遭新北地院裁定羈押禁見，媒體今（29）日詢問民眾黨主席黃國昌，新北檢認為徐春鶯涉犯反滲透法，當初馬治薇也是反滲透法所以馬上被開除黨籍，對徐春鶯有何打算？兩人的差異？對此，黃國昌稱，「她們兩個的情況完全不一樣」，徐春鶯的部分，目前民眾黨相關的訊息毫無所知。
「他們兩個的情況完全不一樣！」黃國昌說，馬治薇是早就被開除黨籍了，徐春鶯的部分，目前民眾黨相關的訊息毫無所知，「我們不像一些特定媒體一樣，有特殊的管道，還有檢方可以放話，檢方可以洩漏偵查不公開的秘密，在媒體上面刻意配合炒作」，黃國昌說，再加上賴清德總統都親自下指導棋，「一個總統針對個案下指導棋下這麼明確，然後要惡意連結柯文哲主席總統大選的競選，司馬昭之心台灣人看得非常清楚！」
黃國昌說，2024年柯文哲競選的活動，沒有一場是徐春鶯辦的，結果現在檢方違反偵查不公開原則，洩漏特定訊息給特定媒體，然後配合炒作，黨檢媒三位一體果然是名不虛傳，讓人歎為觀止，葬送的是台灣的法治，以及台灣人民對司法的信心。
媒體追問，自由時報說徐春鶯背後指使的可能包含中國國民黨革命委員會，是中共的衛星黨？對此，黃國昌說，「對啊，所以你應該去請教自由時報，他的資訊來源是哪裡？新北檢要不要動起來？這不是光明正大赤裸裸的洩密嗎？自由時報的消息哪裡來？新北檢放給自由時報嗎？還是自由時報會通靈？」黃國昌說，這問題不就剛好應證他所說的，黨檢媒三位一體又復活了，為了要惡意連結柯文哲主席，相同的操作又出現了。
黃國昌說，他再說一次，在賴清德主政之下，台灣的法治為什麼會不斷沉淪？人民對司法的信心為什麼會不斷下降？司法公信力為什麼會倒地不起趴在地上？請賴清德總統好好想一想。
更多FTNN新聞網報導
賴清德願赴立院國情報告 黃國昌：若不願受質詢在總統府講就好
黃國昌訪日心得：讀賣新聞社長挺胸說「不受政黨財閥影響」令人非常羨慕
徐春鶯涉詐欺等3罪遭羈押 林楚茵曝黃國昌裝死：揭弊神技遇自己人就失靈？
其他人也在看
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 5 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 22 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 5 小時前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前