談性騷擾爭議 毛嘉慶將矛頭對準黨內同志：到初選才靠爛招走捷徑、喊告撰稿記者

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

已投入民眾黨桃園市中壢選區議員初選的媒體人毛嘉慶，遭爆疑似性騷擾黨內女性。毛嘉慶今（28）日在臉書貼出回應，表示選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段。初選前夕，媒體在完全沒有人、事、時、地、物的情況下，爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，即使是在網路時代，也真的刷新新聞倫理的下限。誰去放這個消息不難猜，未來也必會水落石出。毛嘉慶也對「黨內同志」說，從政有企圖心不是壞事，但企圖心應該是腳踏實地的動力，而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。

毛嘉慶。（圖／毛嘉慶臉書）

毛嘉慶表示，這次他與兩位可敬的同志，投入民眾黨的中壢區初選，中壢可能是這次2026，第一個「全民調初選」的選區，許多朋友私下告知，根據現有的民調資料，他有一定程度的領先，這是鄉親的厚愛，他除了一方面如履薄冰，一方面也在思考，要如何在初選結束之後，團結整個民眾黨的士氣，讓2026的中壢，成為2028的最強後盾。

毛嘉慶指出，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段。初選前夕，該媒體在完全沒有人、事、時、地、物的情況下，爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，即使是在網路時代，也真的刷新新聞倫理的下限。誰去放這個消息不難猜，未來也必會水落石出。他遺憾的是，就算媒體見獵心喜，就算媒體想要介入民眾黨初選，或者趁機削弱民眾黨的士氣，總是要有最基本的查證，就算是演戲，也要來問問他這個當事人的說法，這才是一篇最起碼的報導。

毛嘉慶說，身為過去的媒體人以及現在的政治人物，他清楚政治人物應受媒體檢驗的規矩，但他也知道媒體檢驗政治人物，該有的標準。今天，他就代替報導媒體的老闆，好好教一教該記者，什麼叫作「適格的新聞從業人員」。他已委任律師，向該記者提出「妨害名譽」刑事告訴，請該記者在檢察官面前，好好交代自己的查證義務。

毛嘉慶指出，該記者的消息來源，未來將被證明無中生有、一派胡言，同樣會面臨刑事責任，他也要代替柯文哲跟黃國昌主席，「教教這位同志，從政有企圖心不是壞事，但企圖心應該是你腳踏實地的動力，而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。」

毛嘉慶說，至於綠媒或賴清德的側翼四叉貓，既然引用這篇報導，成為妨害名譽的共同正犯，給他這個機會，他當然是一併告下去，也為柯文哲出口氣。

毛嘉慶說，這篇新聞，某種程度也代表「選舉來了！」，這是領先者必然會遇到的壓力，只是他原本以為，會是來自黨外的對手，而非黨內的同志。但他知道，四年的努力，不會受一篇莫需有的報導干擾；就好像四年的不努力，也不會因為一篇報導而怎麼樣，台灣的民主，沒有這麼廉價。



◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

