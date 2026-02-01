談戀愛不用演太久！ 鐘瑶點破關鍵：前面太完美，後面只剩扣分

〔記者李紹綾／台北報導〕鐘瑶在MyVideo影集《何百芮的地獄戀曲》飾演完美女神Vivian，她透露角色最核心的狀態，其實就是「不能被看穿」的焦慮。

鐘瑶坦言，這樣的設定與社群時代高度重疊，但自己現實中比較少有形象焦慮，「頂多會出現在剛談戀愛的前期」，反而讓她有共鳴的，是角色Vivian即將與另一半同居所產生的不安。她直言，真正讓她焦慮的不是形象，而是生活空間被侵入、隱私被剝奪，「如果是我本人，可能也需要掙扎一下」。

談到感情裡何時才能真正「做自己」，鐘瑶給出相當務實的答案。她認為，戀愛初期想要展現最好的一面其實很正常，但時間不用太長，「我覺得一到三個月就夠了」，她甚至笑說，與其一開始表現得太完美，後面才慢慢鬆懈，不如反過來操作，「一開始就讓對方看到你最真實的樣子，再慢慢把你很棒的地方展現出來，這樣不是一直在加分嗎？不然前面演太好，後面只剩扣分而已」。

另外，劇中閨密的相處被不少觀眾大讚「太真實」，鐘瑶也分享自己在現實生活中其實是標準的「理性雷達型閨密」。她笑說，朋友會來找她，多半就是因為知道她不會只陪罵，「我是分析型的，不是給情緒價值那一派」，至於朋友談戀愛時，她則會在助攻與煞車之間切換，「一定是經過理性分析之後，才會下定論」，一番話也意外和Vivian表面冷靜、內心焦慮的角色形成有趣對照。《何百芮的地獄戀曲》2月8日即將迎來大結局，《何百芮的地獄毒白》也在台灣大哥大MyVideo同步熱播中。

