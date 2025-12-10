談戰時社會正常運作被打黑 苗博雅：中共最愛的典型認知戰

苗博雅表示，她談的全社會防衛韌性被打黑，就是典型的認知作戰。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員苗博雅日前在他的直播節目「台灣百科全書」說明「小橘書」的重要性時，提及現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，遭到不同立場名嘴及政治人物圍剿批評，她今(10日)下午出面受訪時，多次詢問「到底是在批評我講的哪一句話？」強調把她沒講的話塞到她嘴裡，再來打黑，讓大家不敢再提全社會防衛韌性，就是典型的認知戰，也是中共最喜歡的結果。

苗博雅對藍營的圍剿說，「批評要基於事實」，這幾天批評的人沒辦法講出她哪一句話講的不是事實，或哪一句話是在鼓吹戰爭；罵這麼多，到底她哪一句話講得不對，可以提出來討論，怎麼把她沒講過的話「塞到我嘴巴裡，就說我講的」。還有紅媒直接下標「苗博雅說『馬照跑、舞照跳』」；她從來沒講過這一句，批評的人發明了根本不存在的話，又拿這話來批評她，就是典型的認知戰，要把提出全社會防衛作戰的人都打黑，讓大家不敢再提全社會防衛韌性的概念，就是中共最喜歡的結果，也是中共大外宣的基本架構。

廣告 廣告

苗博雅指出，大陸的武統，並不是解放軍真正要渡台來占領，最希望的武統是「以武逼統」，用武力威嚇來讓台灣人自願投降；中共要台灣人相信，他們可以在很短的時間內大獲全勝，這也是他們大外宣的目標。但海內外所有的智庫，甚至中共自己的兵推，都不會是中共所描述、幾天就結束的閃電戰。所以如何在中共的封鎖下，還能夠維繫社會如常運作，就是全社會防衛韌性，這是台灣生存的關鍵，「我們必須要做最壞的打算、最好的準備。」

苗博雅表示，若提這些，就要被抹黑，被打成淡化戰爭、美化戰爭、希望戰爭，這就像是提醒建築要做好防火工作，就是希望火災會發生嗎？提醒要做好交通安全的相關措施，就等於希望車禍會發生？這是非常扭曲的邏輯。台灣是我們共同的家園，她沒有外國的護照，家人也沒有，如果台灣投降了，大家的命運都會受到非常大的影響，所以準備好各種可能的狀況，就是維繫家園安全非常重要的一步。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

「自然人憑證」翻紅？全台鬧卡荒 內政部今起補貨9萬張

獨家》中國報復「台灣有事說」 施壓日本前統合幕僚長岩崎茂辭去我政院顧問

反對助理費除罪化》75辦公室、252助理完成連署 明邀朝野立委表態

