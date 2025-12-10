即時中心／潘柏廷報導

台北市議員苗博雅先前在直播時指出，現代戰爭不是所有人都在戰場，她舉例，雖烏克蘭被俄國攻擊3年，但沒被占領的地區還是照常「上班上課」；因此當金門、馬祖被攻擊時，民間部分其實很多社會活動還是維持正常運作。豈料，這段話卻遭媒體、藍營側翼扭曲砲轟，使得苗博雅昨（9）日深夜發長文反擊喊，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。

苗博雅昨日在Threads表示，這兩天有一波紅媒政論節目、側翼粉專社團的一條龍攻擊，截取她11/26直播一小段做文章，「我看了一些攻擊的圖文，從紅霉名嘴到側翼粉專，無臉網軍帳號

都『無法正確引用我實際講的話』」。

「單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀」，苗博雅指出，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。

接著，苗博雅也說，八二三砲戰，台灣本島仍然維持社會運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

針對外界說中共直接打本島，苗博雅也表示，台灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲，這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。

「世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，我們必須為各種可能的情境做最完善的準備」，苗博雅也分析，中共打台灣的成本過高，中共的策略是透過威嚇，逼迫台灣自願投降，而中共的目標，是讓台灣人相信「首戰即終戰」，讓台灣人相信台灣在幾天之內就會全島毀滅。

同時，苗博雅更進一步說，任何不符合中共外宣的說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊，而任何主張抵抗的人，都會被打成：散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題 。

另，苗博雅也分析，「你們覺得中共統治台灣，你們可以吃香喝辣，你們願意投降；那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了。我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降」。









原文出處：快新聞／談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺

