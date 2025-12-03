談打詐成效 金管會主委坦言：當然不滿意

▲詐騙猖獗，即便政府積極打詐，但民眾仍不滿意，今（3）日在立法院財委會立委也詢問金管會主委彭金隆對打詐滿意嗎？他坦言，當然不滿意，詐騙還是很多。（圖／擷取自立法院議事轉播）

[NOWnews今日新聞] 國內詐騙猖獗，政府也積極打詐，不過，國民黨立委李彥秀今（3）日在立法院財政委員會中質詢，從目前打詐成效來看，國人還是不滿意，最糟是「被騙的錢拿不回來，沒被騙的帳戶可能被凍結」，引發民怨，詐騙案仍不斷，她也詢問金管會主委彭金隆對金管會目前打詐方向滿意嗎？彭金隆也坦言，「當然不滿意」，詐騙還是非常多，且都是冰冷數字，只要詐騙沒有消失之前，就沒有滿意的一天。

李彥秀提到，現在銀行利用AI打詐，但在判斷上有結構性偏誤，並影響4大族群，包括高齡者與小額交易，主要是生活習慣多為現金交易，轉帳頻率低，行為模式容易被視為異常，再來是零工族與平台工作者，因為收入不穩且來源多元，交易特徵與傳統正職用戶不同，易誤判為可疑資金流。

此外，就是跨區就學者或家庭支持者，經常跨縣市匯款，時間不固定，易誤認為人頭帳戶，還有受補助或臨時資金入帳者，帳戶長期未動用，突然有補助款或親人入帳，可能觸發模型。

她還提到，金管會提出AI防詐要以「精準」為目標，服務不中斷、申訴要迅速，還有阻詐要徹底、聯防要到位，但她更直接詢問金管會主委彭金隆滿意目前金管會打詐方向嗎？對目前成效打幾分？彭金隆也坦言，「當然不滿意」，主要詐騙還是非常多，且都是冰冷數字。

對於AI防詐學習過程中，帳戶被誤控引發民怨，彭金隆表示，政策上可以討論、批評，金管會找來銀行講很多，最近也有所改變，但對於第一線在現場阻詐的行員、員警絕對是全力支持，而且警示戶也有開始減緩下降，擺脫長久以來一直上升的情形，金管會一直努力、一定會精進方法，而且「方向不變、方法一定要調整」。

