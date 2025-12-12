談打造「台灣之盾」？ 外媒曝吳志中12月密訪以色列

《路透社》獨家報導，外交部政務次長吳志中在12月秘密訪問以色列，由於行程沒有對外公開，再加上台以之間沒有邦交，讓外界聯想，此行是否是要向以色列借鏡打造「鐵穹」多層次防空系統有關。

台、以關係升溫？ 林佳龍接見以色列國會印太小組

吳志中11日陪同總統賴清德出席青年百億海外圓夢計畫活動，協助青年海外翱翔，現在也傳出，他被賦予另外的重要任務。圖／總統府

根據《路透社》引述消息人士報導，吳志中曾秘密訪問以色列，行程大約落在12月，以色列正是擁有「鐵穹」防空系統的國家，這次吳志中未公開的行程，引發外界聯想，只因以色列的多層次防空系統，與總統賴清德10月宣布未來要打造的「台灣之盾」有高度相似之處。

廣告 廣告

台以之間沒有正式邦交，加上當地地緣政治敏感，我國高階外交官能親自前往，可以說是相當罕見。外交部發言人蕭光偉對此回應，「樂見更多互利互惠的合作，有關於吳政務次長是否訪問以國外交部沒有評論。」

近期外交部長林佳龍也接見以色列國會印太小組主席泰勒，並強調期待未來在半導體、高科技等領域能有更多實質互動。

交部長林佳龍接見以色列國會印太小組主席泰勒。圖／台視新聞

吳密訪以色列取經「鐵穹」？ 學者：應是軍方主導

台、以持續深化合作，也難免讓外界猜想，接下來是否會針對防空系統進行意見交換。不過，學者認為，涉及國防應該還是會以軍方主導，淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中指出，應該是在國防情報上低調合作，假設打造台灣之盾，台灣應該需要去取得一些經驗，假設是有這方面的可能性，應該也是要由軍方，中科院應該也要涉入會比較合理。

台灣積極強化防衛韌性，也要與國際民主盟友持續分享情資，抵禦集權勢力擴張。

台北／桑輔成、彭以德 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

協助打造「台灣之盾」？路透獨家：外交部次長吳志中近期密訪以色列

以色列獲准參加2026年歐洲歌唱大賽 荷蘭等4國退賽

花生過敏恐「太晚吃」害的！4個月嬰接觸花生「過敏率大降40%以上」