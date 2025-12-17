談推動地方創生 龔明鑫：比發展半導體難

經濟部中企署今天(17日)舉辦「地方特色產業創意大賽」頒獎典禮，擔任頒獎人的經濟部長龔明鑫致詞指出，從在地連結的角度來看，推動地方創生有時候比發展半導體產業還要困難，過去國發會多年來推動，已累積一定基礎，未來需要將每一個地方創生產業的故事，化為一門好生意。

經濟部中企署「地方特色產業創意大賽」，廣邀全台368鄉鎮市區，選拔最具歷史、人文、獨特、故事性的地方特色產業，經過書面審查、初賽、準決賽、決賽等階段評選後，最終從全國824家報名團隊中選出9家優勝團隊。

龔明鑫表示，近期不論是受訪、演講不免提到半導體，而這的確是台灣非常了不起的產業成就，不過，國發會多年推動地方創生，已經向下扎根得夠深、夠廣，引發許多青年返鄉，推動在地產業，並獲很好的成就。

龔明鑫強調，地方創生得花時間做在地連結，進而找到具在地特色的產業DNA，才有機會發光發熱，從這個角度來說，可說比發展半導體產業還要困難，因為半導體產業找一塊土地蓋工廠，搭配高超技術，就可以生產了，相對來說，不太需要做在地連結。

龔明鑫指出，地方創生需要一棒接一棒，尤其每個地方創生背後都擁有故事，國發會、經濟部等單位將共同協助，將這些好故事化為好生意，形成良性循環。(編輯：宋皖媛)