談推「台灣未來帳戶」原因 鄭麗文：美國孩子有的台灣孩子也不能少

國民黨、台灣民眾黨召開「搶救少子國安危機TFA 助台灣一臂之力！」記者會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌出席。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌上午共同宣布，兩黨將推特別條例，成立「台灣未來帳戶」。鄭有感而發表示，看到美國川普帳戶的新創概念，當我們政府可能要用大筆資金投資美國時，美國孩子有的，台灣孩子也不能少。

鄭麗文說，「台灣未來帳戶」政策沒有顏色、不分黨派，只是為台灣未來思考努力方針，希望民進黨政府不要為反對而反對，不要因為是在野黨提的就處處刁難抵制，就不副署、不執行，國家機器不能空轉。

鄭麗文說，現在台灣政局動盪不安，內部嚴重朝野對立，有非常多重大問題等等政府解決，時間不站在台灣這邊；而面對這些重大台灣問題，不理性積極提出政策與做法，會留給孩子不只是金錢上的非常多債務。

黃國昌也批評，沒有拯救少子女化危機，台灣未來沒有人能承擔扭曲的人口結構、從事生產、守護這塊土地，這是實在的國安危機；但民進黨過去9年不僅未兌現成立少子化辦公室承諾，還讓台灣出生率下修問題愈來愈嚴重。

黃國昌說，台灣未來帳戶構想從美國川普帳戶、借鏡新加坡制度，這個錢是投資下一代與未來，留給下一代資產而非債務，在他們人生即將邁入大學創業專業技術，年滿18歲都可以人生第一筆幫助他站起來，發展他未來。

鄭麗文指出，當前執政黨每天鬧事，在野黨要認真做事，不能讓國家陷入空轉，而在全面防衛民主同時，藍白也花心力實現對台灣社會承諾，積極推動福國利民關鍵法案，台灣未來帳戶就是在野力量共同推動國家級戰略工程。

鄭麗文說，當前國防預算逐年攀升，但要強化國安防衛韌性，須對經濟、能源、軍事、外交、少子化等問題全面因應，其中少子化國安危機不僅是最嚴峻的，更將動搖國本，須提出解方，把台灣經濟力量投資在孩子與未來身上。

鄭麗文表示，因為有對等關稅等種種問題，當我們可能會答應美國做很大規模包含經濟等投資，看到美國孩子有的，台灣孩子也不能夠少，台灣孩子未來也必須要看顧，給他們有安心啟動人生的起跑點。

