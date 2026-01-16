談擴大對美投資 台積電財務長黃仁昭：最尖端技術仍留台灣

談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。不過外界憂心，台積電擴大對美投資，恐會造成技術外移，對此，台積電財務長（CFO）黃仁昭回應，「最尖端的製造技術仍會留在台灣」。

台積電財務長黃仁昭。（資料照／中天新聞）

綜合外媒報導，根據台美關稅協議，台灣企業承諾在美國投入高達5千億美元，用於半導體、能源與人工智慧領域的投資，其中至少2500億美元為直接支出，另有2500億美元以信用擔保形式，用於支撐供應鏈與產業聚落的發展。

美國商務部在聲明中指出，作為交換，台灣企業將投資2,500億美元，擴大在美國的半導體、能源和人工智慧產能；美國商務部長盧特尼克透露，這包括台積電已承諾在2025年投資的1,000億美元，未來還將追加投資。

台積電法說會。（資料照／中天新聞）

只不過這項消息一出，外界憂心台積電的先進技術恐外移。台積電財務長（CFO）黃仁昭15日接受《彭博》專訪，對於這項疑慮，他強調，「出於實際原因，最尖端的製造技術仍會留在台灣，等到這些技術穩定下來，我們就可以嘗試加快技術向海外轉移的步伐」。

黃仁昭提到，台積電先前已承諾投資1650億美元在美國擴大產能，接下來預計根據台美貿易協定，進一步增加投資額，雖然亞利桑那州廠的良率和執行率，已經和台灣相當，但兩者的生產仍存在著數年的差距。

另外，黃仁昭也接受美國財經媒體《CNBC》專訪，並提到台積電會持續擴大投資亞利桑那州，並直言人工智慧（AI）是重大趨勢，這也是他們擴大在美國與台灣資本支出的理由。

台積電。（圖／路透）

黃仁昭說，台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠已經開始量產，並將第二座晶圓廠投產的預定時程，提前至2027年上半年，今年也會加速興建第三座，同時開始申請第四座工廠的許可。儘管如此，黃仁昭再次重申，台積電最先進的技術將繼續在台灣開發與擴大規模。

