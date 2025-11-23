談政治比公司治理還多 美媒分析馬斯克近一月社群言論：為介入 2026 美期中選舉維持能量

美國富豪企業家、X 擁有者伊隆・馬斯克（Elon Musk）在 9 月 17 日至 10 月 17 日短短一個月內共發布、留言或轉發貼文達 1,716 次，平均每天約 55 則，其中近半數涉及政治，內容多與美國極右派論述重疊。 圖：翻攝自 X Elon Musk

[Newtalk新聞] 擁有社群平台Ｘ的全球富豪馬斯克（Elon Musk），近來在社群平台上密集發布涉及極端政治內容的貼文。根據美媒《NBC 新聞》追蹤分析，他在短短一個月（9 月 17 日至 10 月 17 日）內共發布、留言或轉發貼文達 1,716 次，平均每天約 55 則，其中近半數涉及政治，內容多與美國極右派論述重疊。

報導指出，馬斯克近期貼文主題橫跨移民、暴力犯罪、法官判決、跨性別社群及種族議題，甚至宣稱文明將毀滅。他的多項轉發及貼文已被證偽、具明顯偏見的「陰謀論」，包括：帶有反猶意涵的「大替代陰謀論」（聲稱猶太人策劃以非白人取代歐美白人）、聲稱 FBI 策劃了國會山莊 1 月 6 日暴動、誇大黑人犯罪、移民威脅等極端言論。

分析顯示，49% 的貼文與政治有關，通常是評論政府官員、政策或政治人物。此外，他也曾影射火星為美國領土、主張全面清洗美國法官制度，甚至為英國殖民歷史辯護。

馬斯克已於五月離開川普政府，回歸自身企業治理，在他的貼文中，仍有約 41% 與公司業務相關，其中：人工智慧公司 xAI 之相關貼文占所有的 21%，為最常提及的事業、特斯拉（Tesla）11% 及太空公司 SpaceX 6%；目前馬斯克管理的企業，包括與美國政府合作密切的航太與科技項目，其社群動向也被視為影響市場的重要訊號。

馬斯克擁有逾 2.29 億追蹤者，是全球最具影響力的商業人物之一。專家認為，他透過 X 的高頻發聲，正在維持其政治聲量，為未來可能介入 2026 年美國中期選舉布局。加州大學聖地牙哥分校政治學教授 Kousser 指出：「他能讓自己無所不在，不論他是否支持川普或民主黨，他的發聲都足以影響選民。」

馬斯克自稱 2016、2020 年曾投票給民主黨，但近年急速「右轉」，去年選舉期間明確支持川普、多次現身搖擺州、捐款逾 2.9 億美元 協助共和黨、並出任川普政府的白宮顧問與「政府效率部（DOGE）」主管。但他在政府期間卻問題不斷，不僅與官員衝突頻繁，政策效益有限，更被指政府削減導致全球公共衛生受害。特斯拉的股價因政治風波中重挫，他最終再五月請辭，宣布回歸企業。

報導指出，馬斯克每 8 則貼文中，就有一則與犯罪相關，比例甚至高於特斯拉的討論。

近來，美國犯罪率持續下降，在十月蓋洛普（Gallup）民調中，僅 6% 的受訪者認為犯罪是美國最迫切問題。杜蘭大學教授 Lalka 指出：「大多數美國人現在擔心的是雞蛋價格，而不是火星主權或殖民問題。」

