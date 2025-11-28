談新加坡防外來干預法 童振源：維護國家利益降風險

（中央社記者吳昇鴻新加坡28日專電）新加坡先前通過「防止外來干預法令」，駐新加坡代表童振源近日受訪分享，新加坡是移民社會，但也關切受外來人才與外國連結產生的影響，透過相關法令措施，進而維護國家利益、降低風險。

童振源近日接受網路節目「官我什麼事」訪問時分享，台灣與新加坡互動領域多元，其中經貿方面更是密切，新加坡是台灣第6大貿易夥伴，台灣是新加坡的第4大貿易夥伴，2024年台灣對新加坡的投資金額達到58.1億美元，可見對東南亞投資的金額相當大比例集中在新加坡。

談及半導體領域，童振源說，台灣半導體產業在全球產業鏈上有強大優勢，而新加坡生產全球約10%的晶片，也生產半導體設備；1998年台積電在新加坡投資12億美元，2001年聯電投資36億美元，2022年聯電再投資50億美元，去年世界先進與荷蘭的恩智浦（NXP）合資78億美元投資，相信未來台星會在半導體產業繼續合作。

新加坡國會2021年通過「防止外來干預法令」。被問及相關議題，童振源表示，新加坡是一個移民社會、對外來人才持歡迎態度，但也關切社會受外來人才與外國連結產生的影響。

童振源舉例，新加坡國務資政李顯龍曾提及華族人士從「落葉歸根」變成「落地生根」；他指出，法案中被列「政治影響力者」，如果與外國政府有連結，經常交流，必須揭露很多訊息，包括與外國政府互動、資金交流以及與其有任何移民或非移民相關利益，要讓大眾知道有可能產生對新加坡國家利益危害風險，「新加坡在過去所建立的國家認同、對國家的團結、對國家的忠誠度相當高」。

童振源表示，法案規定若與中國政府有資金往來，一般交流並未被要求揭露，但若牽涉移民或非移民利益則要揭露，比如若有人擔任中國政協委員或有特殊待遇則應揭露。

根據防止外來干預法令，新加坡政府曾於2024年宣布香港商會及九龍會會長陳文平可能受外國勢力影響，並有意促進對方利益。當局將陳文平列為具政治影響力者，這意味陳文平須申報所獲取相關捐款、與外國政治或立法機構的關係，以及外國政府給予相關福利。（編輯：唐聲揚）1141128