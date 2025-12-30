談新北市長選舉黨內競爭 劉和然：市民要的是「始終都在」的安定感

新北市副市長劉和然。截自劉和然臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文一席明年新北市長選舉提名內定台北市副市長李四川說惹議，也有意爭取黨提名參選的新北市副市長劉和然今表示，作為在新北服務逾30年的公職人員，自己更在意是在政治干擾下，能否守住新北市「節奏」。

出身理化老師的劉和然說，每一種元素都有其特定震動頻率，唯有當外加力量與其產生「共振」時，能量才能有效發揮，治理一座擁有 404 萬人口的多元城市亦復如是。

談到黨內調、提名，劉和然表示，自己始終堅持須「透明、公開、公平」機制，這不只是為了個人，更是為了守護這座城市的主體性，新北市不應是任何政治博弈下的「備案」，更不應是政治人物轉場的「跳板」、「實習場域」。

劉和然認為，新北市從偏鄉到都會、工業區到觀光港口，複雜度與活力，需要的不是隨風起舞的政治表演，而是精準、穩定且可預期的「治理節奏」；治理不是百米衝刺，而是 404 萬人的長跑馬拉松，重點是全程的「配速」。

劉和然說，一個健康的政黨，應透過公平競爭篩選出與這座城市頻率最接近的人；也唯有透過正當程序產生的人選，才能在勝選後，無畏於政治口水干擾，全心全意守護市民的日常。

劉和然提醒，盲目加速往往伴隨著翻車風險，治理不是拍電影，不能只追求視覺上的「敘事美感」或短暫的「煙火效應」，在處理跨域治理繁瑣細節時，市民要的不是口號，而是每一天政府那份「始終都在」的安定感。

劉和然說，新北需要的是「即戰力」、對這座城市的「深度了解」，這份戰力來自於對29個行政區泥土氣息的熟悉，來自於對公務體系法令規章的精確掌握，更來自於一種「專業經理人」的自覺。

