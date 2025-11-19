談新台幣升貶遇兩難 林伯豐：匯率穩定才是最重要的

三三會理事長林伯豐直言匯率穩定很重要，政府在升貶之間要學習拿捏。資料照



新台幣兌美元匯率從11月初以來持續偏弱，加上我國央行與美國財政部日前共同發佈匯率聲明，匯率走向備受關注。三三會理事長林伯豐今（11/19）坦言，匯率穩定非常重要，產業當然不歡迎暴力升值，但持續貶值也會讓消費者難以承受，在穩定匯率的同時，要避免陷入匯率操縱國，每個國家的GDP跟利率一致化是最好的。

新台幣匯率在今年5月上演「暴力升值」，連續2個交易日盤中升幅超過1元，引發市場恐慌，央行買匯阻升，光是今年上半年累計淨買匯132.5億美元；從下半年伊始，匯價逐漸從28元一路貶回31元，不過，在台美關稅磋商未果，以及央行於本月14日與美國財政部發表匯率聯合聲明，再度引發外界質疑，匯率是否再現變化。

美國跟國內企業界對於央行的匯率政策似乎看法分歧？林伯豐指出，對工商界而言，「匯率穩定是很重要的」，企業不歡迎暴力升值，倘若匯率貶值，拉高進口商品價格，消費者承受不起也是另一個問題，面對兩難的情勢，政府應該穩定匯率，但不可陷入美國的匯率操縱國，每個國家的 GDP 跟匯率能夠一致化是最好的。

