談新版國安戰略 薛瑞福：強化台灣重要性並要「嚇阻中國」

曾經擔任美國國防部助理部長的薛瑞福指出，美國新版的「國家安全戰略」，不僅強化了台灣的重要性，而且也強調嚇阻中國大陸也是美國的一項重要戰略目標。

曾經擔任過美國國防部助理部長的薛瑞福，11日針對美國總統川普所提出的新版《國家安全戰略》報告指出，報告內至少有8次提到台灣，並且相關用語強化台灣的重要性，為美台合作保留相當大的空間，同時也將「嚇阻中國」，視為美國的戰略目標之一。（葉柏毅報導）

薛瑞福表示，在新版的《國家安全戰略》中，所提到台灣的重要性，除了大家所熟知的半導體產業，還包含台灣地處第一島鏈重要位置，對於保護第二島鏈也具關鍵作用。同時，報告中強調，對中國的嚇阻，也被美國視為是其中的一項戰略目標。

在白宮所公布2025年《國家安全戰略》報告中提到，美國必須嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，報告指出，美國「將維持長期的對台政策聲明，也就是美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

另外，針對日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，薛瑞福則認為，高市早苗的回答，其實是在談論日本作為美國盟友，在遇到「封鎖」情況下，會如何解讀並支持美國，美國的「台灣關係法」本身，就把封鎖列為一個嚴重關切的情勢。薛瑞福認為「應該樂見高市的言論，而非批評」。