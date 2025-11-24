談明年度醫療3大方向 春節開診 總統:給付加成30%-100%

總統賴清德接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長時指出，明年健保總規模預達到1兆82億元創下歷年新高。（總統府提供）

記者傅希堯、康子仁∕台北報導

總統賴清德24日接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長時指出，明年將聚焦包括保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務等3大方向，明年春節9天不論醫院或診所門診，將依開診時段加成健保給付30%到100%。

賴清德指出，明年度將聚焦3大方向，包括，強化全人照護與慢性病管理，特別保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務；營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照護量能，穩定醫療服務供給；推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性與效率。

廣告 廣告

他強調基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持，明年春節9天不論醫院或診所門診如開診，將依時段加成給付30%到100%不等，希望在春節期間能持續提供民眾良好的醫療照護。

而明年度健保總額將達9883億元，比今年再增長597億元，並由政府再投入199億元的公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，增長幅度為6.5%，創下歷年新高，彰顯政府對醫療體系的支持。

賴清德表示，台灣邁入超高齡社會，診所將承擔更多責任，需要主動出擊與鄰里更多連結，衛生福利部推動「代謝症候群防治計畫」，在社區與基層醫師的投入及患者的積極參與下，統計至8月底，總計超過3100家診所、5200位醫師共同參與，超過44萬民眾受惠，他特別感謝診所協會全聯會一直扮演政府與基層醫療之間重要的橋梁。