談昔日「黨內廝殺」風暴 何志偉吐心聲：傷心長出白髮…

2026桃園市長選舉，民進黨要派誰參選，引發各界關注。被視為民進黨桃園市長人選的總統府副秘書長何志偉，連月來勤走桃園各地宮廟、商圈、市場。而他在最新曝光的專訪中，談起當年那場殺得刀刀見骨的立委初選，他透露，「現在卻竄出了幾根白髮，那是初選後因為傷心而留下的痕跡。」

根據《NOWnews》今（12日）曝光何志偉的專訪內容，談到當年那場殺得刀刀見骨的立委初選，也就是歷經民進黨立委初選「堅偉瑜大戰」的激烈角力後，當年頭髮黑亮的他，現在卻竄出了幾根白髮，對於該段「傷心往事」，他則說，「有時候還會想到...」，話未說完，卻已道盡一切。

另外，昔日因美豬政策跟蔡政府唱反調，而被黨內同志罵「死小孩」的何志偉，他說，在那段日子裡，政治是必須大聲吶喊才能被聽見的戰場，但當進入總統府後有了轉變，秘書長送他4字箴言「持盈保泰」，這不僅是一句提醒，更是一種修煉，也更加明白「是每一件事，都要你站在最前面。有時候，你在後面把事情撐住，就夠了。」

不只如此，何志偉也透露，從立委到副祕書長，他最大的學習就是「溫度與專業的平衡」，「我在總統府處理的就是民眾陳情，要有總統府的高度又要有將心比心的溫度，這樣的平衡不容易，但很重要。」

