談是否併購壽險 永豐金總經理：審時度勢厚積薄發

（中央社記者呂晏慈台北6日電）玉山金併購三商壽補齊壽險版圖，市場關注永豐金是否也有意藉併購發展第3支柱。永豐金總經理朱士廷今天表示，併購壽險會有互補等綜效，但得「審時度勢，厚積薄發」，對於是否有併購壽險的迫切需要，他認為還要再衡量。

永豐金今天舉行2025年第3季法人說明會，2025年前3季稅後淨利為新台幣205.4億元、年增11.4%，金額創下歷年同期新高，每股盈餘（EPS）為1.57元。

朱士廷今天主持法說會會前記者會時指出，台灣匯立證券已於10月20日併入永豐金證券，京城銀則於10月1日正式成為永豐金控旗下子公司，預計於1年內與永豐銀完成合併，有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，提升子公司的經營效率與競爭力。

對於是否有併購壽險的規劃，朱士廷提出「審時度勢，厚積薄發」8字箴言，強調企業執行併購時無非基於5大理由，包括低買高賣、風險分散、產生綜效、控制權價值，以及個人想法等非經濟理由，而併購壽險符合風險分散、產生綜效、控制權價值等3個理由。

朱士廷說，永豐金近年斥資約822億元併購柬埔寨微型存款金融機構Amret、京城銀、匯立證券，均是為產生綜效與控制權價值。併購壽險方面，在互補上會有一定綜效，永豐金有自己的節奏，會密切觀察局勢變化，扎實累積實力，等待適當時機，採取對公司和股東最適當的行動。

媒體關注，玉山金完成併購三商壽之後，將躍居台灣第5大上市金控，永豐金是否面臨「非到前段班不可」的壓力。朱士廷強調，不能因為有時間壓力，就做了不利公司長期發展的策略；金控版圖完整當然是非常重要的一件事，但版圖完整是否代表核心競爭力，他認為值得討論。

朱士廷說，永豐金最主要的核心競爭力是銀行，因此在銀行子公司配置最多的資源，另外證券子公司也很強，回過頭來看，壽險是否是目前最急迫的，「我們覺得還要再衡量」。

永豐金核心子公司永豐銀2025年前3季稅後淨利為161.3億元、年增12.2%，寫歷年同期新高，主要是受利息淨收益與手續費淨收益顯著成長推動；永豐證券前9月稅後淨利為48.2億元、年增6.5%，亦創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得成長。

至於媒體關注設立數位保險公司的可能性，朱士廷表示，保險公司的價值在於能夠長期配置資產、與客戶的關係更長遠，但補齊產品、累積客戶與資產需要很長的時間，因此暫時沒有考慮發展數位保險。（編輯：林淑媛）1141106