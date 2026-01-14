談未來政權交接? 川普特使秘密會晤伊朗流亡王儲 巴勒維籲美軍干預

上週末，美國總統川普的中東問題特使史蒂夫·威特科夫與伊朗末代王儲禮薩·巴勒維在美國舉行了秘密會晤。 圖:翻攝自X(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 上週末，美國總統川普的中東問題特使史蒂夫·威特科夫與伊朗末代王儲禮薩·巴勒維在美國舉行了秘密會晤。巴勒維目前流亡美國。

根據美國《Axios》新聞網報導指出，這是近期伊朗爆發大規模抗議活動以來，美國官員首次與伊朗反對派高層進行面對面接觸。當天，白宮國家安全團隊亦召開會議，討論因應伊朗局勢的相關方案。

一名美國高級官員向《Axios》表示，政府內部對伊朗的政策審議仍處於初期階段，「目前還沒有就軍事行動進入決策階段」，並承認難以預測川普本人的立場。

禮薩·巴勒維為伊朗末代國王穆罕默德·禮薩·巴勒維之子，1960 年出生於德黑蘭，1967 年正式被任命為伊朗王儲。1978 年前往美國空軍基地接受訓練，但隔年伊斯蘭革命爆發。1980 年父親在埃及開羅去世後，巴勒維自稱伊朗國王，並積極參與海外反政府活動。

禮薩·巴勒維為伊朗末代國王穆罕默德·禮薩·巴勒維之子，1960 年出生於德黑蘭，1967 年正式被任命為伊朗王儲。 圖:翻攝自X

隨著伊朗局勢升溫，巴勒維近兩週頻繁出現在美國媒體與社群平台上，公開呼籲川普政府對伊朗採取軍事行動。他在 9 日推文中譴責伊朗鎮壓示威，並向川普發出「緊急而即時的呼籲」，鼓勵美方「幫助伊朗人民」。

近日，川普在媒體訪談中對伊朗放話，稱「伊朗已被非常強烈地警告……如果他們這樣做，他們將付出地獄般的代價」，但對於與巴列維會面，他則表現出一定的保留態度。截至目前，川普尚未公開支持巴勒維。

伊朗當局切斷了國內的網路信號，阻止民眾聽取或向外傳遞聲音，並導致巴勒維王儲的影片觀看數量大幅下降。 圖：翻攝自 @__Inty__ X 帳號

報導指出，一些示威者在抗議中高喊巴勒維的名字，令美國高官感到意外。他們認為，這種現象似乎是自發的，顯示巴列維的知名度正在上升。

不過，以色列國家安全研究所伊朗計畫主任拉茲齊姆特認為，儘管巴勒維在抗議中頻繁被提及，但難以證明他在伊朗社會中擁有廣泛支持。卡內基基金會高級分析師卡里姆·薩賈普爾則解讀，巴勒維在近期抗議中成為象徵，反映示威者的民族主義情緒及對國內經濟困境的不滿。他指出，許多抗議者出生於 1979 年伊斯蘭革命之後，「懷念自己從未經歷過的時代」。

