談李貞秀被開除…沈榮欽批白營「制度時有時無」：任何事遇到民眾黨都變成薛丁格的貓

中配李貞秀遭開除黨籍後，外界對民眾黨的制度、黨紀等討論聲量愈來愈高。加拿大約克大學副教授沈榮欽昨（14）日晚間在臉書發文，以「始終處於量子態的民眾黨」為題開酸，直指「任何事情遇到民眾黨都會變成薛丁格的貓」，質疑民眾黨對制度的說法前後矛盾，彷彿可以同時處於「有制度」與「沒有制度」的狀態。

沈榮欽在文中指出，李貞秀曾說，民眾黨內「只有柯文哲有資格叫她走」，而民眾黨發言人許甫受訪時先回應稱，民眾黨是「有制度的政黨」，柯文哲只是前黨主席，沒有資格叫李貞秀辭職；但沈榮欽接著酸稱，「僅僅五分鐘之後」，許甫又說，照制度民眾黨八席立委兩年都應該要辭，不過因為陳昭姿和柯文哲有協議，所以她不用辭職。對此，沈榮欽嘲諷：「民眾黨可以同時處於有制度和沒有制度的狀態，它的制度處於量子疊加態」。

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除了質疑黨內制度前後不一，沈榮欽也把矛頭指向李貞秀遭開除的理由。他寫道，李貞秀受訪表示，中評會開會時，沒有任何人指出她究竟如何違反《紀律評議裁決準則》第32條所稱的「違反黨團議事運作」，而是因為她說「要錢才辭」，所以被開除。沈榮欽據此反問：「問題是如果民眾黨沒有理由要她辭，怎麼會知道她要錢才辭？又怎麼能因為知道她會這樣回答而以此為由開除她？」並再譏諷一句：「民眾黨開除黨員也處於量子疊加態」。

沈榮欽最後批評，小草「從來不敢面對的事實」是，當他們口口聲聲批評賴清德獨裁時，「殊不知自始至終，民眾黨才是台灣最獨裁的政黨，柯文哲是台灣最獨裁的政黨領袖」，但支持者卻不覺得民眾黨獨裁。他最後酸「又或許，民眾黨人的獨裁也是在量子疊加態？笑死」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網）

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