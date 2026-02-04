談李貞秀身分爭議 柯文哲要綠營「依法說清楚」：陸配不是外國人怎放棄國籍？

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續延燒，民眾黨前主席柯文哲今（4）日喊話「請民進黨政府清楚說明到底該怎麼做」。柯文哲表示，法律公布後，應讓人民有辦法遵守。依據現行《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，陸配根本不是外國人，不是外國人要怎麼放棄國籍？政府有權公布法律，但也要讓人民清楚知道如何遵守。

柯文哲說，請賴清德政權明確說明SOP流程圖怎麼做。李貞秀跑去中國放棄國籍，卻被告知不能放棄，陸委會主委邱垂正說要她「努力一點」，那要怎麼努力？既然中選會與大法官都已給李貞秀當選證書，那是否應先由內政部與中選會協調？政府不同機關給出不同判定，不應逼人民，請賴清德政權清楚說明應如何處理。

至於民眾黨自提的軍購特別條例遭批評，柯文哲表示，民眾黨主席黃國昌曾到美國直接溝通，美國國務院送到國會的提案民眾黨都同意。這個法案仍可再修正，若後續美國國務院繼續通過，也可依SOP繼續審議。柯文哲強調，台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口。有問題時，民眾黨會與華府直接溝通，也會與AIT密切聯絡，各方都可以表達意見。

對於國共論壇4點結論，包括恢復兩岸直航、共同拓展國際市場等，柯文哲表示，自2014年擔任台北市長以來，他對中國的態度沒有改變。柯文哲重申，對話比對抗好，交流比對立好。如果醫院交流或直航能讓民眾方便，沒有爭議就可以先做。若要談九二共識、一國兩制，一見面就吵架，怎麼可能談成？

