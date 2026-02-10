談林宅血案引熱議 賈永婕親曝「沒公關團隊」：我是自由的

（記者石耀宇／台北報導）近期電影《世紀血案》因拍攝背景與相關爭議，引發外界重新關注威權時期的「林宅血案」，相關討論持續延燒。台北101董事長賈永婕日前也罕見在社群平台公開表態，直言「當年的當權者請不要再掩蓋真相，現在的當權者請讓真相離我們越來越近」，引發高度關注與討論。

由於賈永婕目前身兼企業高層與公眾人物，其直率發言也讓外界好奇，是否有專業公關團隊在背後協助把關言論。對此，賈永婕於9日再度發文親自回應，強調自己「沒有公關團隊，也沒有小編」，所有社群內容皆由本人親自撰寫與發布。

賈永婕坦言，自己其實很清楚某些議題「離遠一點會比較安全」，但正因如此，才刻意不設立正式的公關或社群團隊，避免言語被過度修飾、包裝，失去原本的真實感受。她直言，相較於安全與圓融，她更重視誠實與坦率。

她也幽默分享，身邊其實早已有一組「全年無休的死忠公關團隊」，就是最親近的家人。賈永婕透露，每次發文前，家人幾乎都會勸阻，甚至要求先審稿；而這次針對林宅血案發聲，更是遭到老公與孩子「狂阻止」，發文後又被「狂念」，但她仍笑說：「挖係自由的！」

賈永婕進一步表示，比起經營完美形象，她更在意是否保有真實與誠實，並認為一名領導者若失去真誠，反而更令人不安。她強調，內心的情緒與價值立場，並非公關稿件能夠代筆完成，最後更以「自由無價，自由萬歲」作結，自嘲補充：「如果有一天我的文字變得制式、官腔、充滿公式化，拜託一定要來救我。」

