即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

改編林宅血案的電影《世紀血案》，陷入未向林義雄及其家屬同意授權，以及當年警總發言人孫子是本片導演徐琨華，外加李千娜等演員爭議言論，慘遭民眾砲轟，而徐琨華昨（8）日深夜致歉並稱暫停後製工作，這段期間也讓外界開始討論這段歷史。對此，前立法院長游錫堃今（9）日下午受訪痛罵，馬英九明明對方當過法務部長，卻宣稱不知道白色恐怖是什麼樣子，又故意說現在叫綠色恐怖，批評對方就是居心不良。

廣告 廣告

游錫堃今日受訪表示，美麗島事件被判刑的51人，而且刑期加起來超過200年，現在政府已經平反，他當時就知道蔣氏政權會炮製事件；美麗島事件是1979年的12月10日，不到3個月就發生林宅血案，所以既然炮製美麗島事件在前，當然林宅血案要隨便抓人指控是兇手。

接著，游錫堃透露，自己那時候在台北上班，常常跟前省議員謝三升見面，謝三升分析兇手只有2種情形，一種就是孤注一擲不殺人，但對凶手很不利，恐陷入困境，另外一種就是有恃無恐，後來證明血案的兇手就是後者。

針對《世紀血案》遭控有中資背景，游錫堃則說，不論是拍片動機、中資等都不太了解，只知道林宅血案到今年已滿46年，目前仍沒有辦法破案，而那時候的警政署高官宣稱，破案已經破9999／10000，結果到現在沒有辦法破案，當然就是他們湮滅證據。

「所以可以看得出來，那時候白色恐怖是這麼恐怖；馬英九常常在講什麼綠色恐怖，哪裡有綠色恐怖？」，游錫堃指出，馬英九就是白色恐怖時代的受益者和統治階級，明明對方當過法務部長卻不知道白色恐怖是什麼樣子，又故意說現在叫綠色恐怖，「馬英九就是居心不良，明知道白色恐怖是這麼恐怖」。

快新聞／談林宅血案應還家屬公道 游錫堃怒嗆馬英九「綠色恐怖說」居心不良

前立法院長游錫堃（中）。（圖／民視新聞）

游錫堃分析，那時候蔣氏政權無所不用其極，先炮製美麗島事件已經平反，但林宅血案、陳文成命案都沒有破案；雖然江南命案有破案，那是因為發生在美國，藉由美國聯邦政府破案，但同樣事情如果發生在台灣也破不了案，因此當時那麼多懸案就是和蔣氏政權有關。

同時，游錫堃無奈說，林家到現在還沒辦法還給公道，真的感到非常遺憾，也希望全國人民一定要正視這一段歷史，「不要動不動就講綠色恐怖，跟白色恐怖根本就不一樣，現在是法治社會，而在白色恐怖的時代，不是法治是人治」。

他舉例，包括1960年雷震因籌組中國民主黨，就被蔣氏政權抓去，蔣介石直接在公文批示刑期不得短於10年，「所謂白色恐怖是沒有司法獨立，即便由法院判決，蔣介石也是大筆一揮就被判多少天」。

因此，游錫堃喊話，現在台灣是法治社會、政黨政治、民主政治，跟過去完全不一樣，「很希望、期待國家人民一定要知道，過去這段歷史，然後一定要想辦法共同還給受害者公道，包括陳文成的家屬、林義雄的家屬」。

面對導演並未向林義雄與其家屬授權翻拍，游錫堃則說，本來就不應該有那個事情，不過現在當事人都已經有道歉；但應該回到本質就是白色恐怖，過去的蔣氏政權當時如何威權迫害人民，依照過去行政院官方資料做估計，白色恐怖時代被迫害的人數達到14萬到20萬人，而228事件被屠殺的人數，李登輝政府的估計約1.8萬人到2.8萬人。

最後游錫堃強調，像這些歷史一定要還原，並不是要製造仇恨，而是透過歷史還原以後，希望台灣未來不要發生類似的事情，就變成歷史教訓，進一步讓大家共同防止這樣的悲慘事件再度發生。

原文出處：快新聞／談林宅血案應還家屬公道 游錫堃怒嗆馬英九「綠色恐怖說」居心不良

更多民視新聞報導

王義川怒了！批《世紀血案》導演聲明 開嗆不後續製作就公開燒掉

《世紀血案》爭議不斷！談林宅血案真兇 張景森：一點都不懷疑蔣經國幹的

《世紀血案》演員、導演道歉！蘇巧慧籲別影響他們家人：當年威權政府該被追究

