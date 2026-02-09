談林宅血案挨批！賈永婕自曝「沒公關團隊」：寧可真實也不要被包裝

賈永婕表示自己喜歡表達真實心情，因此不打算請公關團隊。資料照。廖瑞祥攝



電影《世紀血案》取材自林宅血案卻未獲家屬同意，引發連串爭議，台北101董事長賈永婕日前發聲「當年的當權者請不要再掩蓋真相，現在的當權者請讓真相離我們越來越近」，遭部分網友開轟「無知」、「該請公關團隊」。她今（2/9）表示，自己確實沒有公關團隊，也知道遠離某些議題較安全，但堅持應表達內心的真實聲音，大呼「自由無價」。

賈永婕在臉書發文提到，很多人問她有沒有公關團隊，答案是「沒有，連個小編都沒有」，雖然找公關團隊很簡單，現在也有一批死忠的「公關團隊」圍繞著她，24小時阻止她「不要發、不要發、拜託不要發⋯⋯」或是「你要發什麼先給我看一下」。

賈永婕說，她當然知道，有些議題離遠一點比較安全，但這正是她不想要正式公關團隊的原因。所以即使這次被老公、小孩阻止發文，發文後又狂罵，她仍堅持要發文，因為「因為我喜歡自己發文。我手寫我心。」

賈永婕強調，能自己發文代表「挖係自由的！」強調寧可真實，也不要完美，也不要被包裝，「不真實、不誠實的領導者更可怕」，她的心情、內心的聲音不是公關稿寫得出來的，更高呼「自由無價、自由萬歲」，還笑稱，如果有一天她的文字變得無聊、制式，請大家一定要「救」她。

