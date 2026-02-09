談林宅血案電影爭議 蔣萬安：全體社會的痛！應尊重家屬感受

電影《世紀血案》翻拍林宅血案引發爭議，台北市長蔣萬安今（9）日受訪強調，「林宅血案」是全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

「林宅血案」發生於1980年2月28日，當時前立委林義雄因美麗島事件遭到起訴，軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎林亮均、林亭均被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破。這起事件成為台灣歷史上的重大懸案。

電影《世紀血案》翻拍這段慘痛歷史，不過沒有獲得林家同意，相關爭議持續延燒。日前，台北101董事長賈永婕發文喊話，「當權者，請給大眾一個交代」，她呼籲當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對，現在的當權者請讓真相離大家越來越近。

蔣萬安今天上午出席南港區115年度市長與里長有約活動，受訪時被問到此事才做出上述回應。另外，針對傳出鄭習會將在3月登場的消息，蔣萬安表示，兩岸交流要秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則。

《世紀血案》 演員陸續發文道歉。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

多位參與該片的演員也陸續表態。演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、Junior（韓宜邦）、夏語心都在社群平台發文道歉。導演徐琨華也發出聲明致歉,並宣布即刻暫停參與《世紀血案》所有後製工作，並承擔外界所有指教。

