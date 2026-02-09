談林宅血案 蔣萬安喊話「不應二次傷害」：台灣全體社會的痛

國片《世紀⾎案》改編自台灣重大懸案「林宅血案」，因在開拍前未獲當事人林義雄與家屬同意，所以電影還未上映就先引發社會輿論和強烈反彈。隨著爭議持續延燒，參演的演員陸續發聲道歉，導演徐琨華也在昨天深夜承認自身對於事件判斷不足，向林義雄及社會大眾致歉。台北市長蔣萬安今（9）日表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，呼籲各方應尊重家屬感受，不該造成二次傷害。

林宅血案是台灣歷史上相當慘痛的事件，製作方卻在未經授權的情況下，將事件經過翻拍成電影《世紀血案》，日前劇組舉行殺青記者會，外界認為電影的拍攝忽略了當事家屬的心情，砲轟根本是在消費這起悲劇，因此在網路上引爆拒看抵制潮，就連台北101董事長賈永婕也出面發聲，喊話當權者應該給大眾一個交代。

爭議爆發後，參演電影的演員楊小黎、寇世勳、李千娜、簡嫚書、夏語心、夏騰宏、Junior等人皆出面致歉，導演徐琨華則宣布即刻暫停參與所有電影後製工作。對此，蔣萬安今天早上出席南港區「與里長有約」座談活動，會前受訪時被問及對此事的看法，他也做出表態，強調林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

