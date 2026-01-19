談格陵蘭 川普致信挪總理：未得諾貝爾不再只顧和平

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩19日專電）美國公共電視台記者西夫林在其社群媒體揭露，川普致信給挪威總理表示儘管他阻止了8場戰爭，挪威仍不頒諾貝爾和平獎給他，他將不再繼續只考慮和平的議題。川普在信中也重申丹麥無力防衛格陵蘭，唯有美國取得格陵蘭的完全控制權，世界才可能安全。

美國公共電視台（PBS）知名記者西夫林（Nick Schifrin）19日在個人社群媒體X上揭露，美國總統川普（Donald Trump）透過國家安全會議（NSC）致信給挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store），信件同時副本給多個在華盛頓的歐洲國家使館。

信件內容寫道，儘管川普阻止了8場以上的戰爭，挪威還是不將諾貝爾和平獎頒發給他，雖然和平永遠是首要目標，但他將不再有義務僅僅考慮和平的議題。

川普在信中表示，他將開始思考什麼對美國有利且合理。他說，丹麥沒有能力在中國或俄羅斯的威脅下保護格陵蘭，憑什麼丹麥擁有所謂的「所有權」 ，他表示丹麥對格陵蘭的所有權沒有任何書面文件，只是幾百年前有一艘船在那裡登陸，美國也有船在那裡登陸。

川普也說，自己是從北約（NATO）成立以來對北約有最大貢獻的人，現在北約也該為美國做些事情。

在信的最後，川普寫道，若美國不取得格陵蘭的完全控制權，世界將不會安全。

這不是川普第一次表達他對於沒有獲得諾貝爾和平獎的失望。

挪威總理斯托爾對挪威世道報（VG）確認，在18日收到這封信，他表示，這封信的背景是他與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）共同致信川普，表示反對川普對挪威、芬蘭等國家加徵關稅，也指出有必要緩和雙方的言詞交鋒，希望可以在當天與川普進行3方通話。川普在收到這封訊息後不久，就回復了這封信，並副本給多個歐洲國家使館。

斯托爾表示，挪威對於格陵蘭的立場堅定，格陵蘭屬於丹麥王國的一部分，挪威在這個議題上也堅定支持丹麥。他表示，挪威也支持北約在北極地區有責任增加安全與穩定的力量。

至於諾貝爾和平獎，斯托爾說，他已經再三強調，頒發諾貝爾和平獎的是獨立運作的諾貝爾委員會，而不是挪威政府。（編輯：田瑞華）1150119