談歐中經貿關係 習近平：相互依賴不是風險

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國國家主席習近平與到訪進行國是訪問的法國總統馬克宏，出席中法企業家委員會第7次會議閉幕式並致辭。習近平表示，中歐經貿關係是優勢互補，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅。

馬克宏（Emmanuel Macron）此次訪中正值歐中貿易摩擦之際，特別是中國的廉價出口商品、電動車與掌握稀土的主導地位，令歐洲感到擔憂。這次馬克宏率龐大法國企業代表團同行，根據此前分析，馬克宏的訪問是在對中競爭與依賴中取得平衡。

廣告 廣告

根據中國官媒央視新聞報導，習近平表示，中法在前10個月，雙邊貿易額達到687.5億美元，雙向投資額累計超過270億美元。他說，中方視法方為重要的、不可或缺的經貿合作夥伴。雙方要挖掘人工智慧等新興領域合作潛力，持續推動產業鏈供應鏈開放合作。

習近平又談到中歐經貿關係，表示中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，完全能夠在發展中實現動態平衡。相互依賴不是風險，利益交融不是威脅。中法雙方要推動中歐堅持全面戰略夥伴關係定位，共創中歐關係更加光明的下一個50年。

根據報導，中法兩國政府、企業等各界代表約150人參加閉幕式。（編輯：周慧盈）1141204