談毒駕攔檢精進作為 警政署：不鼓勵員警取締伸手入車

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內政部警政署展示警察執勤優化裝備物。（圖／內政部提供）

因應毒駕事件頻傳，警長署副署長李文章今（11日）表示，面對疑似毒駕、酒駕、通緝犯或其他高風險對象，將落實安全優先、依法執法、三安並重原則。他說，警政署在標準作業程序做了兩項改善，包含不鼓勵員警在取締汽車駕駛人時，將頭手伸手車內，以及取締犯罪一定要保持安全的防護空間。

內政部今天部務會報安排警政署就「毒駕攔檢改善精進作為」及「警察執勤裝備優化」進行報告。

李文章表示，面對疑似毒駕、酒駕、通緝犯或其他高風險對象，將落實安全優先、依法執法、三安並重原則，要求執勤員警於攔檢時確實要求駕駛人配合熄火、下車接受檢查，以降低拒檢逃逸及駕車衝撞風險。對於拒不配合且有危害執勤安全之虞者，將依《警械使用條例》及相關法令規定，依法採取必要強制措施，迅速排除危害。

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李文章指出，在精進措施方面，已啟動包括重新檢視高風險攔檢標準作業程序、強化組合警力及安全站位、善用車輛攔截阻車設備、推動情境式實戰訓練、提升毒駕徵候辨識能力，並建立高風險攔檢勤務標準化模式等多項具體作為，同時持續推動毒駕查緝法制精進，研議強化毒駕檢測及執法機制，提升查緝效能。

在裝備優化方面，李文章說明，首先是「防彈衣」增加防穿刺功能，增加裝備掛載及肩帶減壓功能，「槍套組」則是強化防搶、提升安全性，並透過腰封緩衝提升舒適性；「微型攝影機」提升解析度及低照度錄影成像；「防護型噴霧器」霧狀或圓錐射精近為高辣度之精準水柱，可遠距離使用；「警棍」結合破窗器以延伸施力距離，全面提升擊破效率。

李文章指出，「止血帶」可立即處理致命性出血，提升員警自救互救效能；「防割手套」則是保護員警雙手，有效阻絕刀刃割傷、棍棒打傷及針頭扎傷；「戰術臂頓」可單手持握，阻擋刀械、棍棒及拋擲物攻擊；「防暴鋼叉」有效控制持刀或情緒失控對象行動距離，降低員警近身接觸風險。

內政部針對警方應勤裝備進行全面優化。（圖／內政部提供）

媒體詢問有關攔檢精進作為細節，李文章說，警政署在標準作業程序做了兩項改善，第一，不鼓勵員警在取締汽車駕駛人時，將頭手伸手車內，特別是不能拉住方向盤，這是沒有辦法阻止車輛的；第二，未來不管在取締任何的犯罪，如毒駕、酒駕，一定要保持安全的防護空間。

媒體追問，警政署說今年會爭取數倍的預算購買更優質的防彈衣，預算約是增加幾倍？李文章回應，防彈衣涉及招標採購的底價問題，以往一件防彈衣是1萬2千元，內政部今年爭取到了預算大概是5萬起跳，目前就是等立法院審議通過以後就會執行。

警長署副署長李文章說，面對疑似毒駕、酒駕、通緝犯等高風險對象，將落實安全優先、依法執法、三安並重原則。（圖／內政部提供）



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